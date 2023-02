Les blessures subies par Maite Perroni lors du tournage de Triad pour Netflix

Netflix

Netflix a créé Triade la semaine dernière avec la protagoniste de l’ancienne RBD Maite Perroni qui a raconté les blessures qu’elle a subies lors de l’enregistrement de cette série intéressante. Faites attention!

©NetflixTriade

Triade suit l’histoire de la coroner Rebecca, interprétée par Maite Perroni, qui d’une diligence découvre le corps d’une femme exactement comme elle sur les lieux d’un crime. Évidemment, cette situation la déroute, alors la jeune femme va essayer de tout savoir sur son origine, cependant, cette mission sera altérée lorsqu’elle rencontrera une autre femme tout comme elle en même temps que d’autres complications arrivent et que sa vie est en danger. d’un instant à l’autre.

L’un des personnages de Triade est Tamara, une danseuse de Pole Dance, cette danse très populaire dans laquelle une pipe est utilisée comme référence pour effectuer différentes poses, sauts, virages et autres compétences qui nécessitent beaucoup de force et de coordination de la part de ceux qui la pratiquent afin de ne pas finir par souffrir une sorte d’accident. Dans ce sens, Maite Perroni Il a dit quelque chose de très intéressant.

Les blessures de Maite Perroni dans Triad

« C’était un challenge parce que pendant le tournage, entre octobre et décembre (2021) quand on préparait et répétait, je me suis foulé un pied et quand on tournait déjà, en février (2022) je me suis foulé l’autre pied »dit le protagoniste de RBD à la revue Qui manifestant ainsi une autre condition négative qu’elle a subie dans un tournage extrêmement difficile pour l’interprète qui a prêté son corps à trois personnages différents.

Le programme de Netflix destiné à Maite Perroni « un défi à tous points de vue, physiquement, émotionnellement et psychologiquement ». Cependant, l’interprète n’a pas hésité à assurer qu’elle assumerait à nouveau un engagement de ces dimensions car « Il y a des situations comme celle-ci qui vous font grandir professionnellement, qui vous confrontent et vous font voir jusqu’où vous êtes prêt à donner et à réaliser ».

Triade étoiles Maite Perroni, David Chocarro, Ofelia Medina, Flavio Medina, Nuria Bages, Ana Layevska, Rodrigo Cachero, Angel Zermen, Hector Kotsifakis, Vicky Araico, Daniela Valdez et Aldo Gallardo. séries de Netflix C’est un produit de création de l’imagination de Leticia Lopez-Margalli et le lot actuel d’épisodes de l’émission comporte huit versements. Épingle de sûreté!

