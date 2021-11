La bande-annonce de Noël 8 bits est une histoire de Noël des années 80 et Nintendo est la seule réponse

New Line Cinema et HBO Max viennent de publier la bande-annonce de ce qui devrait être un nouveau classique des vacances pour les enfants et les baby-boomers. Noël 8 bits voit un adulte Jake (Neil Patrick Harris) partager avec ses enfants la croisade épique de son enfance … pour trouver l’insaisissable Nintendo Entertainment System assis joliment sous cet arbre de Noël. Vous n’allez pas vous crever les yeux, mais les adultes ont de nouvelles inquiétudes. Ne le font-ils pas toujours ??

New Line Cinema et HBO Max décrivent Noël 8 bits comme « un retour humoristique et sincère sur les aventures de l’enfance. Situé dans la banlieue de Chicago à la fin des années 1980, l’histoire est centrée sur la quête herculéenne de Jake Doyle, dix ans, pour obtenir le dernier et le meilleur système de jeu vidéo pour Noël. «

Bien que la prémisse puisse être empruntée, il est difficile de dire de qui. L’histoire d’un enfant qui prend des mesures extrêmes pour s’assurer que le jouet de ses rêves l’attend le matin de Noël est une histoire à laquelle la plupart des enfants et des adultes peuvent s’identifier. Et ce n’est généralement pas un Noël en particulier. Bien sûr, je ne pourrais pas vivre sans une poupée Gizmo pour le câliner et éventuellement lui verser de l’eau (il faut au moins essayer !), mais cela ne m’a pas empêché l’année suivante de torturer les gens pour un Easy Cuire au four. Vous pourriez littéralement faire votre propre malbouffe !

En toute transparence, nous avons eu une Nintendo pour Noël, et elle a été appréciée par mon père et ses copains pour les vacances. Alors que l’étiquette disait que c’était pour moi et ma sœur, mon père devait être un bon garçon cette année-là, car il a obtenu ce qu’il voulait. C’était aussi l’année où lui et ses copains ont dû arrêter leurs jeux vidéo à temps pour le début de la course NASCAR, et ma sœur et moi avons été invités à quitter la pièce, car nous étions dans une chute libre complète d’hystérique, d’oeil- l’arrosage, ne peut plus respirer le rire comme ils ont annoncé le coureur, Dick Trickle. Je ne m’excuse pas !

De toute façon! Nintendo était énorme, pas seulement pour les enfants, mais pour les adultes qui avaient l’habitude de rentrer dans la salle d’arcade comme tout le monde. Mon amour pour Atari est toujours vivant, mais Nintendo a amélioré l’expérience du jeu vidéo pour le monde entier. Je ne suis bon à aucun de ces jeux. Je suis plus mince, je dirige avec tout mon corps et mes doigts poussent frénétiquement tous les boutons au hasard. Je fais partie de ceux-là. Maintenant tu sais.

Les stars de cinéma Neil Patrick Harris (A venir Les résurrections matricielles, Une série d’événements malheureux) et Winslow Fegley (Viens jouer, Layne rapide) en tant qu’adulte et jeune Jake, respectivement, Juin Diane Raphaël (Long Shot, Grace et Frankie), avec David Cross (Emplacement parfait 2, les Kung Fu Panda films) et Steve Zahn (Le lotus blanc). Michael Dowse (Café & Karim) a réalisé le film d’après un scénario de Kevin Jakubowski, basé sur son livre du même nom. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum, Jonathan Sadowski et Nick Nantell ont produit, avec Nikki Ramey, Richard Brener, Celia Khong, Kevin Jakubowski et Whitney Brown producteurs exécutifs. New Line Cinema et HBO Max présentent une production Star Thrower Entertainment, Noël 8 bits. Le film fera ses débuts exclusivement sur HBO Max le mercredi 24 novembre 2021. Noël 8 bits a été classé PG pour son humour grossier et sa violence légère, son langage et ses références suggestives.

Sujets : Noël 8 bits