Astrobotic révèle un patch de mission pour le premier atterrissage commercial sur la lune

Le premier atterrissage lunaire commercial a maintenant un patch de mission.

Astrobotic a révélé l’œuvre d’art de son insigne Peregrine Mission One (PM1) mercredi 10 mars, avant le lancement prévu de la mission dès plus tard cette année. L’atterrisseur robotique Peregrine de la société basée à Pittsburgh devrait devenir le premier vaisseau spatial américain à atterrir sur la Lune depuis les missions Apollo et le premier véhicule privé et exploité à le faire.

L’atterrisseur PM1 transportera plus de deux douzaines de charges utiles à Lacus Mortis, une plaine de forme hexagonale sur le côté proche de la lune, y compris 14 paquets scientifiques dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA. Le Peregrine sera lancé sur une fusée Vulcan United Launch Alliance (ULA) depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Mesurant 6,2 pieds de haut 8,2 pieds de large (1,9 sur 2,5 m), l’atterrisseur lunaire Peregrine est équipé de cinq moteurs principaux et de quatre groupes de propulseurs de contrôle d’attitude. Le vaisseau spatial à quatre pattes à énergie solaire est «robuste, rigide et simple» pour permettre une intégration facile de la charge utile.

Le patch PM1 présente un faucon pèlerin planant vers sa destination lunaire, semblable à la façon dont un pygargue à tête blanche américain a représenté les premiers astronautes à atterrir sur la lune en 1969.

«Nous voulions créer un design épuré et moderne, mais aussi faire référence à des missions historiques précédentes», a déclaré Sarah Huth, graphiste d’Astrobotic, dans un communiqué. L’utilisation de nos images d’oiseaux pèlerins était un clin d’œil au patch Apollo 11 de la NASA – mettant en évidence les significations historiques et les premières que notre mission accomplit. «

Le modèle de test structurel Peregrine d’Astrobotic, une représentation à l’échelle un à un de l’atterrisseur Peregrine Mission One (PM1), a passé les tests de qualification structurelle en septembre 2020. (Crédit d’image: Astrobotic)

Sur le patch PM1, le pèlerin regarde la lune, qui est représentée dans la même phase que les gens verront le corps céleste au moment de l’atterrissage de la mission (en fonction du calendrier actuel). Il y a sept cratères sur la lune, représentant les sept nations qui volent des charges utiles sur l’atterrisseur, y compris les États-Unis, le Mexique, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, la Hongrie et le Chili.

« En termes de concept, nous avons mis l’accent sur le mouvement ascendant, l’exploration et la force de notre voyage inaugural », a déclaré Huth. « L’utilisation du logo Astrobotic pour soulever le Peregrine vers la Lune a capturé l’esprit de notre équipe alors que nous développons et préparons notre propre atterrisseur Peregrine pour la Mission 1. »

«Un symbolisme significatif dans tout le design raconte notre histoire PM1 chaque fois qu’elle est cousue sur une veste ou projetée sur un écran», a-t-elle déclaré.

Astrobotic a choisi le pèlerin comme homonyme de son atterrisseur pour plusieurs raisons. Le faucon pèlerin est l’oiseau de proie le plus répandu avec une présence sur cinq des six continents. De même, des personnes et des cultures du monde entier sont représentées sur l’atterrisseur Peregrine de la société, que ce soit le public à travers les petits souvenirs personnels transportés dans la DHL MoonBox vers des agences spatiales comme Agencia Espacial Mexicana et la NASA vers des sociétés comme SpaceBit au Royaume-Uni. Peregrine portera les rêves de personnes partout dans le monde, a déclaré la société.

Rendu d’artiste de l’atterrisseur lunaire Peregrine d’Astrobotic après avoir atterri sur la lune. La mission Peregrine One (PM1) de la société devrait devenir le premier atterrissage lunaire commercial et le premier vaisseau spatial américain à atterrir sur la surface de la lune depuis les missions Apollo. (Crédit d’image: Astrobotic)

Les faucons pèlerins sont également agiles et rapides, volant à des vitesses de plus de 200 miles par heure (320 km / h), ce qui lui a valu le titre d’animal le plus rapide de la planète.

« Notre atterrisseur Peregrine porte bien son nom pour représenter comment Astrobotic s’est adapté avec agilité aux nombreux défis et aux paysages changeants du secteur spatial », a déclaré John Thornton, PDG d’Astrobotic.

Le patch Peregrine Mission One d’Astrobotic sera disponible à la vente dans les mois à venir via la nouvelle boutique en ligne d’Astrobotic, que la société prévoit de lancer début avril.

