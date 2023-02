« Je serai ta fleur », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« I will be your flower » (« Kimi no Hana ni Naru » en langue originale et « I Will Be Your Bloom » en anglais), série japonaise diffusée sur TBS entre le 18 octobre et le 20 décembre 2022, Il n’a été créé sur Netflix que le 1er février 2023.mais les fans de dorama demandent déjà une deuxième saison.

La fiction écrite par Yoshida Erika a un casting composé de Rintarô Hachimura, Tsubasa Honda, Masaya Kimura, Haruka Kinami, Mamoru Miyano, Ryubi Miyase, Mari Natsuki, Sara Shida, Fumiya Takahashi, Hiromu Takatsuk, Naoto Takenaka, Keito Tsuna et Yuki Uchida .

« je serai ta fleur”, réalisé par Tsuboi Toshio, Kato Naoki et Miyazaki Yohei, raconte l’histoire d’un ancien professeur de lycée qui devient le gérant d’un dortoir occupé par un boys band raté et les rejoint dans leur rêve de devenir des artistes de premier plan. . Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« JE SERAI TA FLEUR », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, ni le SCT ni Netflix ont confirmé un nouveau lot d’épisodesmais comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire des membres du groupe 8loom a un résultat correct, cependant, le lien d’Asuka et Dan pourrait être approfondi dans un deuxième épisode.

Il est également important de considérer que la plupart des productions asiatiques n’ont qu’une seule saison. Cependant, il y a quelques exceptions comme « La gloire» et « Le jeu du calmar ». En sera-t-il de même avec « Je serai ta fleur » ?

A la fin de la première saison, quelques désaccords entre les membres et d’autres problèmes du groupe, les amènent à décider de se séparer. Lors du dernier concert de la tournée, Dan se prépare à annoncer la dissolution du groupe aux fans, mais dit à la place qu’il ne veut pas abandonner 8LOOM, mais comprend que les autres veulent réaliser leurs rêves personnels, donc le temps nécessaire .

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de TBS et Netflix, un service de streaming qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, déterminer l’avenir d’une série.