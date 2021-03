Jennifer Garner souhaite qu’Elektra ait fait partie du MCU de Kevin Feige

Tout comme de nombreux fans de Marvel, Elektra La star Jennifer Garner est triste d’avoir manqué de faire partie de l’univers cinématographique Marvel, l’actrice souhaitant que les goûts de 2003 Daredevil avait été sous la direction du président de Marvel Studios, Kevin Feige. Garner attribue à Feige l’élévation du genre de film de bande dessinée, ce qu’elle aurait aimé se produire pendant qu’elle était l’assassin populaire de Marvel.

« C’est vraiment dommage, honnêtement, car une fois que Kevin a tout repris, il y avait une élévation: l’écriture, la mise en scène, la comédie à l’intérieur des histoires qu’ils racontaient. Et je n’ai pas eu cette expérience. »

Jennifer Garner est apparu pour la première fois sous le nom d’Elektra Natchios en 2003 Daredevil aux côtés de Ben Affleck en tant que super-héros titulaire de Marvel. Commençant par l’intérêt amoureux de Matt Murdock avant de recevoir sa propre vendetta bourrée d’action, Elektra est maîtrisée et poignardée avec ses propres poignards sai par le méchant tueur à gages de Colin Farrell, Bullseye, dans une séquence qui reflète les pages emblématiques de Daredevil # 181.

Elektra a été ramenée pour son propre spin-off en 2005, avec Garner reprenant le rôle de l’assassin maintenant ressuscité qui est chargé de protéger un homme et sa fille prodige d’un autre assassin qui a été embauché par l’organisation supervillain The Hand. Tandis que Daredevil a reçu des critiques généralement mitigées de la part des critiques et a été rentable au box-office, Elektra était un échec commercial et critique, qui rentrait à peine son budget.

Malheureusement, cela a mis fin à l’époque de Garner en tant que personnage, les deux films étant à la fois avant que Marvel et Disney ne prennent le contrôle du genre et rendent la création d’une sortie de bande dessinée réussie sans effort. Avec l’énorme succès que Marvel a connu jusqu’à présent avec le MCU, il n’est pas étonnant que Garner souhaite que ses aventures Elektra aient été sous leur parapluie toujours solide.

Le personnage d’Elektra est depuis apparu dans Netflix et le bien-aimé de Marvel Daredevil série, où elle a été tuée une fois de plus, avec l’assassin cette fois joué par Élodie Yung. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation qu’Elektra reviendra bientôt au MCU, le cinéaste Zack Snyder a récemment déclaré son amour pour le personnage, avec le Homme d’acier réalisateur disant que s’il avait un jour la chance de travailler pour Marvel, il apprécierait la chance de donner vie à une célèbre bande dessinée de Frank Miller.

« Je choisirais Elektra Lives Again », a déclaré Snyder. « Connaissez-vous cette bande dessinée de Frank Miller? C’est un roman graphique sur Elektra. Daredevil a ces rêves d’Elektra qui revienne à la vie, et c’est vraiment cool et bizarre … C’est juste cool et beau. C’est ce que je ferais. . Personne ne s’en soucie, mais c’est ce que je ferais. «

Quant à Jennifer Garner, l’actrice a plusieurs projets en préparation. Elle doit jouer dans Le projet Adam pour Netflix aux côtés de Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr.et Walker Scobell, qui raconte l’histoire d’un homme qui doit voyager dans le temps pour obtenir l’aide de son jeune moi pour sauver le monde. Garner peut ensuite être vu dans Netflix Oui jour, dont la sortie est prévue le 12 mars 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets: Daredevil