Tout partout, tout à la fois, presque avec Jackie Chan

Tout partout tout à la fois continue de rester fort au box-office. Le film, mettant en vedette Michelle Yeoh, s’est connecté avec le public à travers le pays alors qu’il regardait la principale dame se frayer un chemin à travers différents multivers. Mais selon les Daniels (Daniel Scheinert et Daniel Kwan), qui ont réalisé le hit A24, le scénario a été initialement écrit avec Jackie Chan comme vedette ! Les deux ont parlé de cette décision avec The Hollywood Reporter.

« Au début, nous étions comme, ‘Film d’action, va jouer un mec' », a déclaré Scheinert.

Kwan a ajouté: «Nous avions du mal à déterminer le casting de la figure paternelle, et l’un de nous a commencé à se demander ce qui se passerait si nous prenions le personnage de Michelle et le flopions et qu’elle devienne le protagoniste. Et le film vient de s’ouvrir d’une manière complètement différente.

Après la réécriture, déplaçant l’attention d’un mari vers une matriarche stressée, l’histoire est soudainement devenue plus personnelle pour les cinéastes. Le duo, tous deux âgés de 34 ans, a repensé à leurs propres figures maternelles dans leur vie pour s’inspirer. Scheinert détaille le processus.

« Nous avons ces mères et ces grands-mères très fortes, et nous sommes aussi tous les deux des types dopey et gentils nous-mêmes », explique Scheinert. « Dès que nous l’avons changé, nous nous sommes dit: » Oh, maintenant les personnages du mari et de la femme sont plus pertinent. Pourquoi diable ne l’avons-nous pas écrit de cette façon dès le départ ? »

Après avoir terminé le scénario révisé, les Daniels n’avaient qu’une seule actrice en tête qui pourrait jouer le rôle d’Evelyn. Kwan a noté au Hollywood Reporter que tendre la main à Yeoh «ressemblait un peu à une chimère.

« [Reaching out was] vraiment excitant et vraiment effrayant parce que nous nous disions: ‘Personne d’autre au monde ne peut jouer ce rôle. Si elle dit non, peut-être que le film meurt.

Il a fallu que Yeoh regarde le film de Daniels en 2016 Homme de l’armée suisse pour lui faire dire oui au scénario qui l’a d’abord laissée sans voix. Le film a pris la curiosité initiale de l’actrice et l’a changée en détermination. Elle devait rencontrer ces deux-là et voir ce qu’ils avaient en tête pour elle. Scheinert parle de leur première rencontre au Beverly Wilshire en 2018.

« Elle nous a immédiatement taquinés pour avoir écrit quelque chose d’aussi bizarre, et c’était tellement beau qu’il n’y avait pas ce genre de distance, mais elle n’était pas faussement gentille non plus. C’était comme si elle était notre tante tout de suite », a-t-il dit.

Tout partout tout à la fois était un nouveau terrain pour Yeoh en tant qu’actrice. Dans ses films précédents, elle était généralement présentée comme le type de femme calme et stoïque. Donc, sauter dans un rôle comme Evelyn, qui trébuche, trébuche et se transforme en héros était tout un changement.

« Vous devez toujours faire les mouvements assez cool, mais votre visage est devenu bancal », dit Scheinert. « Ils étaient comme, ‘Pouvez-vous le faire sans avoir l’air si cool?’ C’est probablement la première fois que j’entends ça. Parce que dans tous mes films, je suis toujours celui qui contrôle. Les gens pourraient faire de la comédie autour de moi, mais je suis toujours sérieux. C’est vraiment la première fois que je fais une telle comédie physique.

Compte tenu du résultat final du film, il semble que le changement ait été le bon choix pour les Daniels. Alors que Jackie Chan aurait pu absolument jouer un rôle comme celui-ci, compte tenu de sa vaste expérience dans les films de comédie et d’arts martiaux, le fait qu’un film vienne du point de vue d’une mère donne au film une nouvelle perspective à voir de Bien sûr, nous avons vu notre juste part de figures paternelles apprenant à briser leurs murs émotionnels et à sauver le monde, mais pas tellement de figures maternelles. Sans oublier que si notre univers était celui qui avait la version Jackie Chan, nous aurions raté la performance stellaire de Yeoh. Je suis heureux que notre univers ait cette version de Tout partoutet toi?





