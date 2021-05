Comment avoir le corps d’Henry Cavill

Parmi les attributs qui font d’Henry Cavill l’un des acteurs les plus célèbres au monde, il y a sa silhouette imposante. Le Britannique mesure 185 centimètres et est prêt à jouer dans des rôles qui nécessitent une grande tenue physique. Cependant, en plus de ce qui est hérité par la nature, l’interprète devait se préparer à chaque personnage qui le touchait et suivre une routine d’entraînement stricte. Apprenez comment il en est venu à façonner son corps pour Superman ou The Witcher!

La passion de l’artiste pour l’exercice a commencé dès l’adolescence, lorsque vous étiez en surpoids et que vous vous entraîniez pour un corps sain. Il est même allé jusqu’à avouer qu’il avait été victime d’intimidation à l’école en raison de son apparence. «L’exercice est à la fois infernal et merveilleux. Mais j’adore. Je veux bien faire mon travail et être en forme en fait partie « , il a soutenu Training Magazine en 2020.

Henry Cavill a eu 38 ans le 5 mai (@henrycavill)



Cavill a également reconnu qu’il était un admirateur du bodybuilder Phil Heath et qu’avez-vous appris de votre Force mentale pour faire de l’exercice. Lorsqu’il n’a pas à se préparer à un rôle particulier, la routine de l’acteur repose sur un entraînement quotidien sans donner trop de prépondérance au poids qu’il soulève. Il est capable de soulever plus de 200 kilos avec la barreMais il insiste sur le fait que la répétition est la clé du succès. « Soulevez ce que vous pouvez, faites en sorte que chaque entraînement compte », est le conseil qu’il donne.

La nourriture est également un autre point clé du processus. Vous devez consommer 5000 calories par jour (qui peuvent être rationnés jusqu’à six repas différents) en fonction de graisses saines, glucides et protéines saines. Avant cela, effectuez 20 minutes de cardio jeûner pour commencer chaque jour.

Comment Henry Cavill a réussi à avoir le corps de Superman

En 2013, le Britannique a fait un grand saut dans sa carrière en jouant Superman au Homme d’acier. Il n’a pas pris le défi à la légère et a suivi une routine solide avec l’entraîneur personnel Michael Blevins pour atteindre gagner dix kilos de la masse musculaire. Cinq mois avant le tournage, Henry a joué dans la salle de sport avec des séances deux fois par jour. Le repos était également essentiel et il devait dormir dix heures la nuit. Son régime signifiait consommer entre 5 000 et 6 000 calories quotidiennes.

Henry Cavill pendant le tournage de Justice League (@henrycavill)



La routine complète pour se mettre à la place de Clark Kent se composait de trois phases:

Phase de préparation | S’habituer aux poids et aux exercices cardio.

Phase de gain | Augmentation des poids aux niveaux typiques de l’haltérophilie. Les étapes d’entraînement étaient les suivantes: haltérophilie olympique, squats avant, squats arrière, soulevés de terre. Le but ultime était de soulever un total de 4 500 kilos le plus rapidement possible et de pousser l’endurance de l’artiste à la limite.

Phase de définition | Une fois la masse musculaire atteinte, il ne restait plus qu’à définir les muscles. Pour cela, il a ajouté un travail aérobie pour éliminer les calories supplémentaires.

Phase de maintenance | Le tournage du film étant déjà en cours, Cavill a dû passer moins de temps au gymnase et les séances n’étaient que de trois par semaine afin de maintenir tout ce qu’il avait accompli.

Comment Henry Cavill a réussi à obtenir le corps de Geralt of Rivia dans The Witcher

Six ans après ses débuts avec Superman, l’Anglais a eu un nouveau défi physique avec la série Netflix. Il a également dû gagner 10 kilos de masse musculaire et perdre 4% de sa graisse corporelle. Pour cela, il n’a pas trop changé sa routine habituelle, mais il a ajouté une formation qu’il a lui-même partagée sur ses réseaux sociaux:

Soulevé de terre roumain avec cercle de hanche

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 10 (avec une interruption de 4 secondes et un repos de 2 secondes)

Banc incliné Hyperextension fessière

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 10 (avec une pause de deux secondes une fois étiré)

Henry Cavill (@witchernetflix)



Planche latérale (obliques statiques)

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 30 secondes de chaque côté.

Épaule surélevée (avant, côté et oiseaux)

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 15 dans chaque position.

Curl des biceps avec haltères

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 10 par bras