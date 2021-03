Facebook rencontre est arrivé en France

Une application de rencontres Facebook?

Plongez dans la nouvelle et la plus étrange fonctionnalité de Facebook

Si vous passez suffisamment de temps sur un réseau social, il y a de fortes chances que vous commenciez à dire ce que vous ressentez vraiment à propos de quelque chose

ou de quelqu’un. Admettez-le, qui parmi nous n’a pas essayé de se glisser dans le Messenger ou les DM de quelqu’un?

Facebook sait que vous l’avez fait et a depuis sauté dans le jeu de l’application de rencontres avec Facebook Dating pour mieux faciliter cela.

Mark Zuckerberg fait-il un bon entremetteur? Jetons un coup d’œil aux détails.

Commencer

Comme Facebook Dating est déjà Facebook

On sera heureux de savoir qu’il n’est pas nécessaire de créer un compte séparé. Ils doivent avoir l’application mobile installée sur leur iOS ou Android pour pouvoir utiliser l’application de rencontres.

Au moment de la rédaction, il n’y a pas de version de bureau.

L’interface ressemble à la plupart de Facebook, à tel point que vous risquez de revenir sur votre fil d’actualité si vous n’y prêtez pas attention. Cependant, si vous parcourez des dates potentielles à la manière de Tinder, vous resterez concentré, avec un grand cœur ou un X à portée de main. La fonction Second Look vous permet de faire exactement cela à une date potentielle que vous avez décédée plus tôt.

Comment ça fonctionne

Taper sur un profil ouvre plus d’informations sur votre prospect de la même manière que Match OU TINDER , vous permettant de faire défiler les images et leurs réponses aux questions de personnalité. En tant que Facebook, vous pouvez également consulter les sélections de leur flux Instagram

Une fois que vous avez fait une première correspondance, les messages peuvent être envoyés sous une forme plus limitée que Messenger de Facebook. Les liens, l’argent, les photos ou les vidéos ne sont pas disponibles pour assurer la sécurité du côté le plus inapproprié des applications de rencontres. Les GIF sont cependant facilement disponibles, aux côtés des emoji et du texte.

De plus, pour plus de sécurité, vous pouvez en effet utiliser Messenger pour envoyer les détails de votre prochaine date à un ami désigné en qui vous avez confiance.

D’autres applications de rencontres offrent des fonctionnalités spéciales attrayantes qui semblent volontairement coûteuses .

Heureusement, Facebook en est également conscient et dispose de son propre ensemble de fonctionnalités qui ne peuvent provenir que d’un endroit comme Facebook.

Autrement dit, si vous n’êtes pas timide. Vous pouvez voir plus de personnes que celles des mêmes groupes Facebook que vous, et les événements auxquels vous assistez peuvent également être recherchés pour des dates potentielles.

Si vous cherchiez l’excuse parfaite pour sortir avec l’un de vos amis sans être gêné, Facebook Dating propose également une fonctionnalité spéciale appelée Secret Crush. Tout ce que vous avez à faire est de marquer jusqu’à neuf amis Facebook qui vous intéressent de manière romantique