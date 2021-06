The Bold Type : quand la cinquième saison est-elle diffusée sur Netflix ?

Il est arrivé sur Netflix il y a moins d’un an et est déjà un succès pour son intrigue. Le type audacieux, qui suit la vie de trois amies de moins de 30 ans qui travaillent pour un magazine appelé Scarlet, qui a un look féministe et réfléchi et qui, bien qu’étant un sujet déjà largement exploré sur le petit écran, détaille parfaitement comment Ils doivent se battre contre l’abus de la force de travail et la discrimination en raison de leur statut de femme.

New York, la ville la plus peuplée des États-Unis, est l’endroit où il se déroule Le type audacieux et celui qui montre la vitesse de vie à New York pour ces trois amis, nommés Kat, Sutton et Jane, qui priorisent leur vie et leur bien-être avant toute autre chose. Avec quatre saisons déjà disponibles sur Netflix, le strip était très comparé à Sexe et la ville, même si, il n’est pas tombé dans le cliché.

Les protagonistes de The Bold Type. Photo : (HULU)



C’est qu’au-delà de ces questions qu’elle touche et étant une série de jeunes féministes, la fiction basée sur le magazine Cosmopolitan n’oublie pas les enjeux clés d’aujourd’hui tels que le mouvement MeToo, le harcèlement virtuel, le plaisir féminin et l’homophobie, entre autres. Mais, même si Le type audacieux est devenu le nouvel engouement du géant du streaming, il reste encore une saison.

La série, arrivée sur Netflix avec seulement quatre éditions, est sur le point de terminer la transmission de son cinquième volet. Ce sera mercredi prochain à 22h lorsque le dernier chapitre de l’histoire sera publié pour la première fois et, c’est pour cette même raison que le strip est beaucoup plus proche de la plateforme de streaming, un endroit qui a réussi à le lancer globalement et où de nombreux fans ils l’attendent.

Quand la cinquième saison de The Bold Type est-elle diffusée sur Netflix?

Il n’y a toujours pas de date confirmée par le service à la demande, mais tout indique que la publication des nouveaux épisodes pourrait intervenir cette année. Selon le calendrier que Netflix a géré en termes de séries en général, après son achèvement à la télévision, Il pourrait être ajouté au catalogue de la plateforme plus tard cette année.

Bien que, sinon de cette manière, l’incorporation de la dernière saison de Le type audacieux le géant du streaming ne dépasserait pas le premier semestre de l’année prochaine. Comme les trois premières saisons, cette dernière comportait huit chapitres, contrairement à la quatrième qui en comptait 16.