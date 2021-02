Assassin’s Creed Valhalla: indices et emplacements de l’armure et de l’épée de Saint George – Guide

Récemment, dans Assassin’s Creed Valhalla Les raids fluviaux sont lancés, qui ont été trouvés gratuits en tant que petit DLC dans le jeu du monde ouvert. Une partie du contenu bonus comprend non seulement les nouvelles capacités, compétences, bâtiments de colonie et embellissements de navires, mais également un nouvel ensemble d’armures, celui du Saint George.

Pour ce faire, vous devez vous aventurer dans de nouvelles zones que vous ne pourrez explorer que lors de vos raids fluviaux. Dans ce guide, nous vous montrerons comment trouver l’armure et l’épée de Saint George, où se trouvent les indices et ce dont vous avez besoin.

Saint Georgius: Emplacements des indices – cartes fluviales

Dès que vous aurez reçu l’introduction à l’art du raid fluvial de Vagn, vous serez rapidement avec la quête L’héritage de Saint George instruit. Pour cela, vous devez d’abord trouver deux indices sur l’armure légendaire de Saint-Georges et les deux rivières EXE et Saefern Visite via River Raid. Comment démarrer un raid fluvial dans « Assassin’s Creed Valhalla », vous pouvez le découvrir ici:

On dit que les deux indices sont cachés dans les monastères locaux et sont rendus possibles par un miroitement brillant mis en évidence quand vous Le point de vue d’Odin s’applique.

Note 1: Sur la partie orientale de la rivière Exe se trouve le Monastère d’Exancaester. Utilisez la vue d’Odin près de l’église principale et vous trouverez l’indice sur une table à l’arrière de la chapelle.

Danger: Si vous ne pouvez pas lancer de raids à cet endroit et à la rampe du monastère abandonné et incendié regardez, vous devriez revenir plus tard et commencer un raid sur la carte de la rivière Saefern. À votre retour, le monastère devrait être reconstruit.

Ici vous trouverez le premier indice sur la rivière Exe.

L'autre indice se trouve sur cette table dans une pièce attenante du monastère.

Note 2: Sur la carte du fleuve Saefern vous pouvez trouver le prochain indice. Conduisez au nord-est de la rivière pour Monastère du nord. Activez la vue d’Odin dans l’église principale et recherchez un mur en treillis. Tirez sur la porte verrouillée à travers la grille, entrez dans la pièce maintenant ouverte et prenez l’indice sur la table.

Sur la carte de la rivière Saefern, il y a une note dans le monastère du Nord.

© 45secondes.fr

Après avoir ouvert la porte à travers la grille avec une flèche, vous pouvez entrer et capturer l'autre indice.

Voici comment débloquer la troisième carte de la rivière

Avez-vous tous les deux pris des notes, tournez-vous vers Vagn et dites-lui la bonne nouvelle. Le carte de la troisième rivière appelé Deva débloqué et vous pouvez obtenir l’armure de Georgius dans « Assassin’s Creed Valhalla ».

Comment obtenir l’armure de Saint-Georges?

Comme les autres ensembles d’armures, il se compose d’une cape, d’un casque, d’un torse, de brassards et de cretons. Les valeurs de l’armure sont principalement réduites à un attaque plus rapide et plus forte conçu.

cap de saint Georgius

casque de saint Georgius

armure de saint Georgius

Brassards de saint Georgius

Pantalon St.George

Bouclier de Saint-Georges

Comment trouver les pièces? Les pièces d’armure individuelles peuvent désormais lieux aléatoires apparaissent sur les cartes fluviales respectives. Cependant, cela en vaut plus la peine plus grand camp militaire et Villes piller et moins les petits villages et les camps provisoires.

Pour certains, le bouclier de la tour est apparu sur la rivière Exe, pour d'autres sur la carte de la rivière Saefern.

L’épée de Saint George dans Assassin’s Creed Valhalla

Dans lequel Épée sacrée c’est un Espadon, l’adversaire avec un attaque critique et sévère sans plus tarder au sol. Une telle arme légendaire pour tuer les dragons ne peut bien sûr pas être trouvée lors d’une tournée de pillage.

Pour cela, vous devez d’abord faire le troisième Carte de la rivière Deva débloqué dans « Assassin’s Creed Valhalla » et la quête associée L’épée de Saint George reçu de Vagn. À la fin de l’un de vos raids en Deva vous devez enfin vaincre un boss légèrement plus fort et vous pouvez prendre la pièce noble du défunt.

Avec cette partie, vous pouvez vraiment abattre un cerf-volant. C'est la grande épée la plus puissante de « Assassin's Creed Valhalla ».