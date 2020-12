Clot x Air Jordan 14 Low Collab à venir: le meilleur look à ce jour

Clot et Jordan Brand s’associent pour une toute nouvelle collaboration.

Clot a été un collaborateur fréquent de Nike et Jordan Brand, il est donc logique que Jumpman et Clot complotent sur une nouvelle chaleur pour 2021. Il y a quelques mois, il a été révélé que Clot sortirait avec une Air Jordan 35 , ainsi qu’une Air Jordan 14 Low. Au cours des dernières semaines, les teasers du Jordan 14 Low ont fait leur chemin en ligne. Avec 2021 à l’horizon, le battage médiatique entourant ces coups de pied passe maintenant à la vitesse supérieure, et grâce à l’initié de sneakers Instagram @zsneakerheadz, nous avons de nouvelles images de ces chaussures. Comme vous pouvez le voir dans le post ci-dessous, Clot et Jumpman ont opté pour une esthétique tonale car le coloris est officiellement répertorié comme « Sepia Stone / Terra Blush / Desert Sand ». La tige est composée d’un daim gris foncé, tandis que des reflets argileux apparaissent sur la semelle intermédiaire. À partir de là, du gris clair est placé sur la languette et les lacets, ce qui aide à créer une esthétique propre qui fera vraiment ressortir ces coups de pied pendant les mois d’automne et d’hiver. Pour l’instant, une date de sortie concrète n’a pas encore été publiée, alors gardez-la verrouillée à 45secondes.fr car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour. Faites-nous également savoir ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous.