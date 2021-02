Guide: Assassin’s Creed Valhalla River Raids – Comment ils fonctionnent et toutes les armures, armes et compétences de raid River

Les raids fluviaux sont arrivés dans Assassin’s Creed Valhalla dans le cadre d’une mise à jour gratuite. Patch 1.012 sur PS5 et PS4 publié le 16 février 2021. Dans ce guide Assassin’s Creed Valhalla, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur River Raids, y compris les récompenses exclusives que vous obtenez en y jouant.

Que sont les raids fluviaux et comment fonctionnent-ils?

En un mot, les raids fluviaux sont des cartes ouvertes comportant un certain nombre d’endroits que vous pouvez attaquer. Ces cartes sont séparées des cartes d’Angleterre et de Norvège dans le jeu principal et ne sont accessibles qu’en parlant à un personnage nommé Vagn dans votre colonie. Il y a trois cartes River Raid au total (bien que d’autres pourraient être ajoutées dans les futures mises à jour).

Vous vous rendez sur ces cartes avec votre équipage Viking, qui vous aidera à attaquer des fermes, des villages, des monastères et des campements militaires. L’objectif général est de collecter des fournitures étrangères – une ressource qui peut être dépensée pour améliorer un nouveau bâtiment dans votre colonie. Les fournitures étrangères peuvent également être utilisées pour acheter de nouveaux articles cosmétiques à Vagn.

Les raids fluviaux sont conçus pour être rejouables. Chaque carte comporte des éléments dynamiques qui changent lors de visites répétées. Par exemple, les emplacements peuvent invoquer plus de renforts ennemis si la carte a déjà été attaquée. Les récompenses et le type d’ennemis que vous combattez peuvent également changer.

Comment démarrer des raids fluviaux dans Assassin’s Creed Valhalla

Pour commencer un River Raid, vous devez avoir téléchargé et installé le patch 1.012 d’Assassin’s Creed Valhalla.

Une fois la mise à jour terminée, vous trouverez un nouveau personnage nommé Vagn dans votre colonie, près de l’ancien quai. Il est marqué d’une nouvelle icône de quête sur la carte. Commencez simplement cette quête et vous ferez bientôt des raids.

Inutile de dire que vous ne pourrez trouver Vagn que si vous avez progressé dans l’histoire au point où Eivor et leur clan se sont installés en Angleterre. Il convient également de noter que les raids fluviaux sont conçus pour être assez difficiles. Si vous rencontrez des problèmes, envisagez de jouer davantage sur l’histoire du jeu pour améliorer les compétences et l’équipement d’Eivor.

Quoi qu’il en soit, parler à Vagn vous lancera pour votre premier River Raid. Vous en apprendrez plus sur le système River Raid au cours de cette quête, qui sert essentiellement de tutoriel.

Où trouver les indices de Saint George

Afin de déverrouiller la troisième carte River Raid, vous devrez retrouver deux indices de Saint George – un dans River Exe et un dans River Severn. La quête pour trouver ces indices vous suggérera de rechercher des monastères.

Une fois que vous avez les deux indices, retournez à Vagn pour déverrouiller la troisième carte River Raid.

Rivière Exe Saint George Clue

La rivière Exe Saint George Clue se trouve dans Monastère d’Escanceaster. Activez Odin Vision près de l’église principale et recherchez une lueur blanche. Trouvez simplement la lueur et prenez l’indice sur la table.

Rivière Severn Saint George Clue

La rivière Severn Saint George Clue se trouve dans Nord Monastère. Recherchez une lueur blanche lorsque vous utilisez Odin Vision dans l’église principale. À l’intérieur du hall principal de l’église, vérifiez s’il y a un mur grillagé. Tirez sur la porte verrouillée à travers la grille, sortez de l’église et entrez à nouveau par la porte que vous venez de tirer. Vous trouverez l’indice sur la table.

Récompenses River Raid dans Assassin’s Creed Valhalla

Les raids fluviaux ont un certain nombre de récompenses uniques, y compris de nouvelles capacités, armes et armures. Vous pouvez suivre toutes ces récompenses au fur et à mesure de vos activités de raid.

Cependant, les coffres au trésor River Raid sont aléatoires. Vous ne savez jamais quelle pièce d’armure vous allez trouver – et vous n’en trouverez peut-être pas du tout. Le seul moyen de tout obtenir est de rejouer chaque carte jusqu’à ce que vous ayez tout collecté.

Ci-dessous, nous avons répertorié les trésors que vous pouvez trouver dans les raids fluviaux.

(Cette partie du guide est actuellement en construction.)

Ensemble d’armure de Saint George

L’ensemble d’armures de Saint George est un ensemble d’armures unique qui ne peut être reconstitué qu’en jouant à River Raids. Comme les autres ensembles d’armures, il se compose d’une cape, d’un casque, d’un torse, de brassards et de chagrins.

Il y a aussi un bouclier de tour et une grande épée qui accompagnent l’ensemble d’armure. L’espadon en particulier ne peut être obtenu que par une quête spécifique qui se déroule dans la troisième carte River Raid.

Voici les pièces d’armure de Saint George que vous pouvez trouver dans des coffres au trésor aléatoires pendant les raids fluviaux:

Cape de Saint George

Heaume de Saint George



Armure de Saint George



Brassards de Saint George



Grèves de Saint George



Bouclier de la tour Saint-Georges

Livres de connaissances

Il y a plusieurs livres de connaissances à trouver pendant les raids fluviaux, chacun d’eux accordant à Eivor une nouvelle capacité qui ne peut pas être trouvée dans le jeu principal.

Vous pouvez trouver les livres de connaissances suivants exclusivement dans River Raids:

Le livre du coup d’épaule se trouve dans le Monastère de l’île, sur la carte de la rivière Severn. Cherchez la paroi rocheuse avec un espace et passez à travers. Le livre est au bout du couloir.

Boutique de Vagn



Vagn vend un certain nombre de produits cosmétiques et de tatouages ​​de drakkar pour Eivor. Chaque article coûte une certaine quantité de fournitures étrangères.

Cosmétiques Longship

Schéma de la figure de proue de Jomsviking – 200 approvisionnements étrangers

Jomsviking Hull Scheme – 200 fournitures étrangères

Jomsviking Sails Scheme – 200 fournitures étrangères

Programme de boucliers de Jomsviking – 200 fournitures étrangères

Schéma de cordier Jomsviking – 200 fournitures étrangères

Cosmétiques de tatouage

Projet Jomsviking (armes) – 150 fournitures étrangères

Jomsviking Scheme (Back) – 150 fournitures étrangères

Projet Jomsviking (responsable) – 150 fournitures étrangères

Schéma Jomsviking (coffre) – 150 fournitures étrangères

Ce guide est actuellement en construction.

