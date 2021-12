Andrew Garfield sur ce que cela signifie d’être Spider-Man : « La chose la plus cool de tous les temps »

La franchise Spider-Man possède l’une des plus grandes bases de fans au monde et laisse toujours les fans de Marvel en redemander. De Tobey Maguire à Andrew Garfield en passant par Tom Holland, les films Spider-Man ont rendu le fandom encore plus fort à chaque film. Créé par Stan Lee, la force, la vitesse et la rapidité surhumaines de Spider-Man ornent nos écrans depuis sa création en 1962. L’un des acteurs les plus prometteurs de notre génération, Andrew Garfield, s’est remémoré son époque en tant que super-héros et ce que la franchise signifie pour lui dans une interview exclusive avec les frères Farooqi sur le débat sur le cinéma.

« Je fais partie de la lignée d’un personnage qui a signifié quelque chose pour moi depuis avant que je puisse parler, c’est juste la chose la plus cool de tous les temps », a déclaré Garfield. « C’est plus gros que moi, c’est plus gros que Tom Holland, c’est plus gros que Tobey Maguire, c’est plus gros que Miles Morales, tout le monde peut se projeter dans ce costume. C’est toute notre histoire.

Garfield a récemment joué dans le film Netflix Tic, Tic… Boum aux côtés de Robin de Jesus, Alexandra Shipp et Vanessa Hudgens. Il a interprété le dramaturge Jonathan Larson sur le principe de la création de son œuvre la plus connue, « Rent ». Garfield a été acclamé par la critique pour sa performance et a été nominé pour un prix Critics Choice, un Golden Globe, et suscite également beaucoup de buzz aux Oscars. En vedette dans des tubes tels que Le réseau social et Crête de scie à métaux, Garfield s’est définitivement fait un nom à Hollywood, mais son rôle de Spider-Man restera probablement un favori des fans pour les années à venir. Les fans ont même supplié Marvel de faire L’incroyable Spider-Man 3 afin de terminer la trilogie Spider-Man de Garfield.

Le dernier film de la franchise, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, a été fantastique au box-office, récoltant 587 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Le film, avec Tom Holland, explore le concept du multivers et lie le MCU aux films Spider-Man passés, Garfield et Maguire reprenant leurs rôles dans leurs films respectifs de Spider-man. En outre, Pas de chemin à la maison a également ramené des méchants tels que Green Goblin de Willem Dafoe, Otto Octavius ​​d’Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx, et plus encore.

Interrogé sur son opinion sur les services de streaming tels que Netflix prenant le contrôle du monde du cinéma, Garfield a répondu: «J’ai une foi étrange dans notre besoin humain d’expérience communautaire et je pense que nous allons définir cela, c’est à nous de le définir. J’adore raconter des histoires… Je veux que les gens aient des histoires qui ont du sens et tout ce qui le permet est incroyable.

Vous pouvez attraper Andrew Garfield dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison jouer maintenant dans les théâtres et regarder Tic, Tic… Boum sur Netflix.





