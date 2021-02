Raids fluviaux dans Assassin’s Creed Valhalla: toutes les informations sur les récompenses, le Jomswikinger et le guide des drakkars

Assassin’s Creed Valhalla est devenu par le Mise à jour 1.1.2 équipé d’un nouveau contenu de jeu. Parmi eux se trouvent Davantage Compétences et Compétences, Nouveau Équipement pour les œufs, Nouveau Bâtiments de peuplement et le mode de jeu Raid sur la rivière.

Pour ce dernier, nous aimerions vous fournir un peu d’aide et tout sur les raids fluviaux, les associés cartes, Récompenses, ton Drakkar, ton nouvel ami Vagn et le Yom Vikings trahir.

River Raid: Quoi de neuf dans Assassin’s Creed Valhalla?

Après avoir téléchargé la dernière mise à jour pour « Assassin’s Creed Valhalla », la quête apparaît Une rivière à voler dans votre aperçu de mission. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la partie est de votre colonie et parler à certains nouveaux arrivants sur la jetée, en particulier votre nouvel ami. Vagn. Après la conversation, vous recevrez automatiquement le Jomskai.

Avec lui et son équipe, vous apprendrez les bases du raid fluvial et après avoir terminé la quête, vous aurez accès aux nouvelles fonctionnalités suivantes:

Drakkar : Ce navire n’est pas le même que celui que vous utilisez lors de vos voyages à travers l’Angleterre. Le drakkar n’est utilisé que pour les raids fluviaux et est exclusivement piloté par Jomswikings. Chez Vagn, vous pouvez acheter des embellissements pour le navire.

: Ce navire n’est pas le même que celui que vous utilisez lors de vos voyages à travers l’Angleterre. Le drakkar n’est utilisé que pour les raids fluviaux et est exclusivement piloté par Jomswikings. Chez Vagn, vous pouvez acheter des embellissements pour le navire. Jomswikingerhalle : Cette salle d’hydromel peut en face de Jomskai Pour 100 marchandises étrangères à ériger. Vous trouverez ici des Jomswikings créés par d’autres joueurs, qui peuvent être de force et de résistance différentes.

: Cette salle d’hydromel peut Pour à ériger. Vous trouverez ici des Jomswikings créés par d’autres joueurs, qui peuvent être de force et de résistance différentes. Nouvelles cartes: Avoir avec la mise à jour trois nouvelles cartes trouvé dans le jeu, qui ne peut être entré que pendant les raids fluviaux. Avec la mise à jour suivante, plus d’entre eux devraient être trouvés dans « Assassin’s Creed Valhalla ».

Avoir avec la mise à jour trouvé dans le jeu, qui ne peut être entré que pendant les raids fluviaux. Avec la mise à jour suivante, plus d’entre eux devraient être trouvés dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Récompenses de raid: Dans le cadre de vos raids, vous pouvez, entre autres trois nouveaux livres de connaissances butin pour débloquer trois autres compétences. Vous recevrez également la quête L’héritage de Saint George, pour lequel vous devez collecter des indices pour obtenir un nouvelle armure et un nouvelle arme déverouiller.

Selon la rivière, vous trouverez différentes récompenses et ressources sur vos raids. La carte de Vagn vous donne un aperçu de vos progrès jusqu’à présent. © 45secondes.fr

Comment fonctionnent les raids fluviaux?

Une fois que vous êtes sur La carte de Vagn Vous avez décidé de faire un raid sur la rivière et avez rempli votre drakkar de suffisamment de Jom Vikings, vous longerez la rivière en passant devant des colonies, des monastères et des camps militaires que vous pourrez piller, comme vous êtes habitué lors des raids précédents.

Mais: plus vous revenez souvent sur la carte de la rivière, plus les batailles deviennent difficiles, car avec chaque retour augmente le Niveau de défense. Si vous êtes entre-temps sur d’autres rivières, ce niveau diminue à nouveau et les lieux pillés sont remplis.

À votre retour avec votre équipage, vous recevrez un rapport final sur vos réalisations. Votre progression sur cette rivière sera alors enregistrée. © 45secondes.fr

Cargaison étrangère

Avec les raids fluviaux, de nouveaux coffres entrent en jeu, qui peuvent non seulement contenir des armes, de l’équipement ou des ressources communes, mais aussi Marchandises étrangères. Avec eux, vous pouvez agrandir la Jomswikingerhalle dans « Assassin’s Creed Valhalla », améliorer votre vaisseau ou faire du shopping à Vagn.

Coffres de repas

Lors de votre visite de pillage, vous rencontrerez parfois de grands coffres à repas. Ils donnent à Eivor et à tout l’équipage un repas, c’est-à-dire: une vie.

Pourquoi ai-je besoin de repas? Vos Jomsvikings consommeront automatiquement leur repas dès que leur santé sera critique. Si le repas d’un Yom Viking est épuisé, vous devriez rapidement sauter par-dessus un Viking allongé sur le sol et l’aider avec un repas, sinon c’est tout pour lui.

Et si je meurs ou un Yom Viking? Si vous bénissez le temporel dans votre voyage de pillage, perdre vous tous d’ici là objets collectés et la progression de votre flux. Si, en revanche, l’un de vos Jomswikings meurt, il sera annulé pour les prochains raids.

vigilance

Faites attention à la vigilance que vous lui donnez Roue d’action rapide de Assassin’s Creed Valhalla. Plus il est élevé, plus les adversaires se mettront sur votre chemin et la défense sous la forme de Archers, Chaînes fluviales et plus d’adversaires monter.

Faites attention à un raid sur la rivière. « Assassin’s Creed Valhalla » veut vous défier un peu plus avec les raids fluviaux qu’avec les raids normaux. © 45secondes.fr

Statut de vol de rivière

De temps en temps, vous devriez vérifier l’état du raid afin d’obtenir les informations suivantes sur le succès de votre opération de pillage:

Espace dans la soute

Santé des Vikings de Joms

Consommation de repas

Niveau de renfort ennemi

Ici, vous pouvez voir comment vont vos Jomswikings, combien de cargaison vous pouvez encore charger ou à quel point les adversaires sont actuellement vigilants. © 45secondes.fr

Comment démarrer un raid fluvial?

Dès que vous avez terminé la quête du didacticiel, vous pouvez lancer vous-même des raids fluviaux. Pour cela, il vous suffit de vous rendre chez Vagn, qui est toujours actif dans « Assassin’s Creed Valhalla » Jomskai s’arrête. Parlez-lui et lancez le raid en sélectionnant la rivière de votre choix sur sa carte et en rassemblant votre équipage Jomswikinger.

Astuce: Si l’un de vos Vikings est hors de combat, engagez-en un nouveau dans la Jomswikingerhalle.

Pourquoi est-ce que je ne vois que deux cartes River Raid? Au début, seules les rivières sont pour toi EXE et Saefern disponible pour un raid. Pour déverrouiller la troisième carte, vous devez totaliser deux pointeurs de Saint George puis retournez à Vagn.

L’un est à l’est Monastère d’Exanceaster le long de la rivière EXE sur une table dans le Église principale. Le second est dans la partie nord-est de la rivière Saefern être trouvé dans Monastère du nord, Sur une table dans la pièce attenante de l’église.

Les indices vous mènent également à Ensemble d’armure et Épée de Saint George, les nouvelles récompenses d’Assassin’s Creed Valhalla © Ubisoft

Marchandises et aménagement de navires Vagns

Mais à Vagn, vous pouvez non seulement lancer un raid sur la rivière, vous pouvez également faire du shopping. Parce que Vagn propose ses propres produits à la vente, contre lesquels vous Marchandises étrangères peut échanger. Parmi eux se trouvent des embellissements de drakkar et quatre nouveaux tatouages. Vous adaptez également ici optique votre drakkar et le Taille de la soute à.

Embellissements de drakkar

Jomswikinger Stevenkopf: 200 biens étrangers

Jomswikinger Hull: 200 marchandises étrangères

Voiles Jomswiking: Marchandises étrangères

Boucliers de Jomswiking: 200 marchandises étrangères

Jomswikinger Heck: 200 marchandises étrangères

Tatouages

Tête de Jomswikinger: 150 marchandises étrangères

Jomswiking Arms: 150 marchandises étrangères

Jomswikinger Back: 150 marchandises étrangères

Coque Jomswikinger devant: 150 marchandises étrangères

Chez Vagn, vous pouvez acheter des embellissements pour vos drakkars. Il est également possible d’agrandir l’espace de chargement ici. © 45secondes.fr

Vous pouvez trouver plus d’informations, guides et actualités sur notre Page de sujet d’Assassin’s Creed Valhalla.