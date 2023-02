One Piece : Où est le trésor légendaire ?

Le manga et l’anime une pièce ne tire pas son nom de n’importe où, mais du mystérieux trésor de pirate découvert par joie garçon caché quelque part sur la Grandline. La connaissance du trésor a annoncé le grand âge des pirates, au cours duquel Luffy a fondé son propre équipage.

Mais où se trouve réellement le trésor ? roi pirate Or D Roger n’a pas fait de déclaration particulièrement précise avec la « Grandline ». Mais maintenant on sait au moins sur lequel Île où se trouve le trésor.

Où est caché le trésor One Piece ?

Où se trouve le One Piece ? Le légendaire One Piece est en fait situé sur la dernière île de la Grandline. L’île porte le nom Conte de rireparce que Gol D. Roger a commencé à rire quand il a vu le trésor pour la première fois.

Quelle est la particularité de l’île ? Il n’est pas possible d’atteindre l’île à l’aide d’appareils de navigation tels que les log ports. Pour atteindre l’île, chacun doit quatre ponéglyphes routiers peuvent être trouvés dispersés à travers la Grandline.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Où se situe l’île ? Sur chacun des quatre ponéglyphes routiers se trouve une coordonnée déposé. Les coordonnées marquent un point spécifique sur la carte du monde. L’intersection de toutes ces coordonnées est où Conte de rire situé.

Normalement, les gangs de pirates ne découvrent que sur la dernière île accessible avec le port de journal Étoile polaireque les ponéglyphes routiers sont nécessaires. Ainsi, chaque pirate devrait faire le tour de Grand Line deux fois pour collecter toutes les informations des poneglyphes sur le deuxième feuillet. Heureusement Luffy et ses amis savent déjà maintenant qu’ils doivent veiller sur ces monuments.

Et que sont Raftel et Unicon ? Les deux noms sont aussi Laugh Tale. Raftel a été la première traduction de fans du japonais, et elle est devenue disponible grâce au film Débandade d’une seule pièce remplacé par Laugh Tale. Unicon, en revanche, est utilisé pour Laugh Tale dans la version allemande.

Quel est le trésor ? à propos de ça Mangaka Eichiro Oda un autre grand secret. En autre Article nous vous expliquons quelles théories existent sur One Piece et à quoi Luffy et son équipage peuvent s’attendre à la fin de leur voyage.