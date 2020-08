"Mythe noir Wukong" a l’air génial – mais la publication est toujours en cours

Une bande-annonce de gameplay pour un nouveau jeu appelé “Black Myth: Wukong” suscite l’enthousiasme. Le RPG d’action concerne les aventures du roi des singes Sun Wukong, de nombreux joueurs célèbrent déjà les graphismes et le gameplay du jeu. Il faudra longtemps avant qu’il n’apparaisse.

“Black Myth: Wukong” est développé par le studio chinois peu connu Game Science Studio et est basé sur le roman chinois classique “Journey to the West”. Dans le jeu, nous nous glissons dans le rôle du roi singe Sun Wukong, un être mystique qui fait souvent des blagues avec les divinités chinoises et les met au défi de se battre.

Gameplay fluide, mouvements sympas et graphismes époustouflants

La bande-annonce publiée montre 13 minutes de matériel de jeu à partir d’une version pré-alpha du jeu. En plus de beaux paysages chinois aux graphismes impressionnants, nous avons la chance de voir beaucoup de combats dans lesquels Wukong démontre plusieurs de ses compétences. Par exemple, le roi singe peut se transformer en insecte, créer des copies de lui-même et apprendre les techniques des ennemis vaincus, et il est un combattant exceptionnel avec son bâton céleste Bo. Le jeu rappelle fortement celui de la soul, mais avec un tempo très élevé à la “Devil May Cry”.

“The Journey West” a été l’inspiration de “Dragon Ball”

Même ceux qui n’ont jamais entendu parler du roman chinois “Journey to the West” peuvent connaître certains éléments de l’histoire de la série “Dragon Ball”. Sun Wukong a été l’inspiration du protagoniste Son Goku. Le créateur de “Dragon Ball” Akira Toriyama a pris le bâton divin de Goku et son nuage supersonique Jindujun directement de “The Journey to the West”.

La sortie de “Black Myth Wukong” est encore loin

Qui peut à peine attendre la sortie de “Black Myth Wukong”, doit être patient pendant un bon moment. La bande-annonce de gameplay publiée n’est pas seulement une annonce qu’un jeu passionnant est à venir, mais aussi une sorte d’offre d’emploi.

Dans la FAQ sur le site officiel (en chinois), les développeurs expliquent que leur équipe est encore très petite pour le moment et qu’ils seraient extrêmement heureux s’ils pouvaient attirer plus d’employés vers le projet. “Black Myth Wukong” est prévu pour le PC, les consoles de nouvelle génération et les services de jeux en nuage. Pour plaisanter, les développeurs donnent une fenêtre de temps approximative de 500 ans. En fait, le jeu ne devrait être mis en vente que lorsque les créateurs sont complètement convaincus de la qualité du jeu.