Arnold Schwarzenegger veut jouer dans une série de Taylor Sheridan

En tant que star de Netflix FUBAR, Arnold Schwarzenegger fera bientôt son apparition sur le petit écran. Au cours des dernières décennies, Schwarzenegger a souvent joué dans des longs métrages, bien qu’il ait notamment pris une pause d’Hollywood pendant un certain temps pour occuper le poste de gouverneur de Californie. Maintenant de retour, il assume son premier rôle principal dans une série scénarisée en jouant le rôle principal dans FUBAR, un spectacle d’action-comédie. Si la série est un succès, ce pourrait être le premier de nombreux rôles sur petit écran à venir pour Schwarzenegger.





Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Schwarzenegger a exprimé son désir de s’associer à Yellowstone co-créateur Taylor Sheridan sur un nouveau projet. C’est en partie parce qu’il est un grand fan de Yellowstonebien que Schwarzenegger ait également vu ce que Sheridan peut faire d’autre avec d’autres grandes stars, étant donné le succès de la série Paramount + dirigée par Sylvester Stallone et créée par Sherican Roi de Tulsa. Schwarzenegger suggère qu’il est également un grand fan de cette émission, notant qu’il passe plus de temps à regarder le travail d’acteurs qui étaient ses rivaux il y a de nombreuses années.

« Absolument! » Schwarzenegger a déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il voulait faire équipe avec Sheridan. « Je pense qu’il est très talentueux. Et le casting de [Yellowstone] est phénoménal. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, je vois beaucoup plus les performances des autres que dans les années 80, quand je ne me voyais que moi-même. Je pensais : ‘Je dois gagner.’ C’était une compétition contre Sly, contre d’autres. « Je dois être le numéro un. »





Arnold Schwarzenegger sera-t-il la prochaine grande star à diriger un projet Taylor Sheridan ?

Avec le nom de Schwarzenegger dans le chapeau, nous pourrions très bien finir par le voir décrocher un rôle dans une prochaine série Sheridan. Il ne serait certainement pas la première grande star à faire équipe avec Sheridan, Stallone ayant récemment fait de même avec Roi de Tulsa, comme mentionné ci-dessus. Alors que Kevin Costner termine également son travail avec Yellowstone, qui devrait également se poursuivre sous la forme d’une série suite dirigée par Matthew McConaughey. Pendant ce temps, la série a également eu des préquelles récentes créées par Sheridan impliquant d’autres stars notables, dont Harrison Ford et Helen Mirren co-vedette dans 1923. Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill ont également joué dans la série préquelle 1883. Sheridan a également créé Maire de Kingstown avec Jeremy Renner, qui a créé sa deuxième saison plus tôt cette année.

Pour l’instant, les fans peuvent voir Schwarzenegger dans FUBAR quand la série sortira dans un futur très proche. Ce spectacle est créé par Nick Santora et met également en vedette Monica Barbaro, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Fortune Feimster et Gabriel Luna. Il suit Schwarzenegger et Barbaro en tant que père et fille qui ont tous deux secrètement travaillé en tant qu’agents de la CIA et viennent tout juste de découvrir cela à propos de l’autre.

FUBAR sera présenté en première sur Netflix le 25 mai. Pour en savoir plus sur Arnie, les fans peuvent également le voir dans la suite à venir Kung furie 2 qui n’a pas encore de date de sortie.