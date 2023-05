Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 29 mai au 4 juin

L’arrivée de juin approche et cela signifiera le renouvellement des catalogues des plateformes de streaming. En ce sens, de 29 mai au 4 juinles services d’abonnement intégreront dans leur offre des séries et des films tels que Faux profil, Valeria et l’idole. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Sirènes : survie sur une île | Série

Date de sortie: 30 mai

Parcelle: Dans cette émission de télé-réalité de survie se déroulant sur une île isolée, 24 femmes qui maîtrisent le combat et la stratégie s’affrontent férocement dans six équipes divisées par profession.

– Faux profil | Série

Date de sortie: 31 mai

Parcelle: Espérant trouver l’homme de ses rêves, Camila ouvre un profil très sexy sur une appli de rencontres. Et il trouve un candidat idéal : le beau Fernando. Mais il n’est ni célibataire ni s’appelle Fernando. Camila est tombée dans un piège et sa vie tourne au cauchemar. Prête à tout pour découvrir qui est cet homme, elle tente désespérément de découvrir l’identité de l’imposteur pour lui faire payer tous ses mensonges et fausses promesses. Ce que Camila ne sait pas, c’est qu’elle s’engage dans un labyrinthe d’apparences trompeuses qui mène à un monde de sexe interdit et de pouvoirs capables de tuer.

– Une vie merveilleuse | Film

Date de sortie: 1 juin

Parcelle: Elliott, un jeune pêcheur à la voix extraordinaire, a la chance de sa vie lorsqu’il est découvert par Suzanne, une music manager de haut niveau. Suzanne l’installe bientôt avec sa fille et productrice de musique, Lilly, avec qui le manager entretient une relation plutôt cool. Mais le passé troublé d’Elliott menacera non seulement son chemin vers la célébrité, mais aussi sa relation avec Lilly.

– Valéria (Saison 3) | Série

Date de sortie: 2 juin

Parcelle: Nouveaux triangles amoureux. Nouvelles étapes. Et des anniversaires qui inaugurent une nouvelle décennie de vie. Beaucoup de choses changent, mais l’amitié de ces quatre femmes reste intacte.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

–Deadloch | Série

Date de sortie: 2 juin

Parcelle: La ville tasmanienne de Deadloch, un hameau balnéaire autrefois endormi, est sous le choc lorsqu’un homme local est échoué mort sur la plage. Deux détectives font équipe pour résoudre l’affaire : le sergent-chef local ennuyeux Dulcie Collins et un rugueux comme les intestins de Darwin, l’enquêteur principal Eddie Redcliffe, ainsi que son agent subalterne trop enthousiaste Abby. Alors que la ville se prépare à lancer le Winter Feastival annuel des arts, de la gastronomie et de la culture, le trio doit mettre ses différences de côté et travailler ensemble pour trouver le tueur.

– Medellin | Film

Date de sortie: 2 juin

Parcelle: Pour sauver son jeune frère d’un dangereux cartel à Medellín, Reda a un plan aussi simple que complètement fou : monter une équipe et planifier un raid en Colombie. Mais cette folle aventure va devenir incontrôlable lorsqu’il décide de kidnapper le fils du chef du cartel pour l’échanger contre la vie de son frère.

– Avec amour (Saison 2) | Série

Date de sortie: 2 juin

Parcelle: Les frères et sœurs Lily et Jorge Díaz traversent de grands changements dans leur vie et comptent sur leur famille tout aussi nombreuse pour les traverser. Après sa romance éclair avec Santiago, Lily décide de concentrer toute son énergie sur un voyage personnel d’amour-propre, en développant son entreprise de maquillage et en poursuivant la possibilité de devenir propriétaire. Mais quand Santiago et Nick professent leurs sentiments pour elle, Lily se demande ce qu’il y a de mieux pour son avenir. Pendant ce temps, Jorge commence à se demander si lui et Henry sont vraiment compatibles. Lorsqu’elle rencontre les fiers parents texans d’Henry, elle n’arrive pas à décider si leur relation est un conte de fées ou un cauchemar.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– L’idole | Série

Date de sortie: 4 juin

Parcelle: Après qu’une dépression nerveuse ait fait dérailler la dernière tournée de Jocelyn, elle est déterminée à récupérer son statut légitime de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique. Sa passion ravive avec Tedros, un homme d’affaires de boîte de nuit au passé sordide. Son réveil romantique l’amènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou vers les profondeurs les plus sombres de son âme ?

+ Premières sur Star+ cette semaine

–Aktris | Série

Date de sortie: 31 mai

Parcelle: L’histoire de l’actrice la plus célèbre de Turquie, qui mène une vie brillante le jour et passe dans un monde sombre la nuit.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Collection Indiana Jones | Films

Date de sortie: 31 mai

Description: Avant la première d’Indiana Jones et le cadran du destin le 29 juin, les films arriveront sur Disney+ Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, Indiana Jones et le temple maudit, Indiana Jones et la dernière croisade et Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal.

–Chibivers | Série

Date de sortie: 31 mai

Parcelle: La série se concentre sur les aventures des versions chibi des personnages de Disney alors qu’ils vivent dans leur propre univers.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?