Le Flash Showrunner s’est inspiré de Lost et The Office pour la finale de la série

La finale de la série très attendue de Le flash approche à grands pas et les fans sont impatients de voir comment la série atteindra son apogée. Le showrunner Eric Wallace a récemment révélé quelques sources d’inspiration inattendues qui ont influencé l’écriture du final. Dans une interview avec Divertissement hebdomadaireWallace a révélé qu’il s’était inspiré de diverses autres finales de séries télévisées, notamment Ange perduet Le bureau. Il a mentionné avoir été captivé par l’impact émotionnel et la durée d’exécution de la Perdu finale, qui a suscité de vives réactions de la part des téléspectateurs. De plus, il a exprimé son admiration pour la finale de la série Angel, la décrivant comme une conclusion parfaite qui lui a laissé un impact durable.

« Avant même de m’asseoir pour conceptualiser et écrire ceci, j’ai regardé tout un tas de finales de séries, et je vais vous dire celles que j’ai aimées et utilisées comme source d’inspiration : Lost, Angel et The Office, ironiquement. J’adore la finale de Lost tellement parce que c’était deux heures et c’est plein d’émotion. Ils ont pleuré et j’ai pleuré et tout le monde a pleuré. Mais celui que j’ai revu comme étant une finale de série parfaite à mon avis était Angel, le spin-off de Buffy. Mec, Je me souviens encore des sentiments que j’ai ressentis en regardant cette finale d’Angel – ça m’a juste époustouflé de la planète », a expliqué Wallace. « J’y ai beaucoup réfléchi, qu’est-ce qui est vraiment bon là-dedans et que devons-nous retirer? » il dit. « Je ne dis pas que c’est le même scénario – je ne suis même pas proche du même scénario, mais tout est une question de sentiments. Il y a des sentiments similaires dans cette finale de série que je voulais faire passer, et la même chose avec Lost. »

De façon intéressante, Le bureau, une série humoristique, a également servi de source d’inspiration à Wallace. Il a mentionné comment il voulait créer un sentiment similaire d’excitation et de nostalgie qui s’est produit lorsqu’un personnage bien-aimé est revenu dans Le bureaufinale de la série. Établir des parallèles entre Le flash et Le bureau, Wallace a souligné l’importance d’incorporer des visages familiers du passé de l’émission pour créer une conclusion satisfaisante et mémorable. Cet élément nostalgique vise à évoquer des émotions fortes chez les téléspectateurs et à donner un sentiment de clôture à la longue série.

« Les gens pensent que j’aime les films d’horreur et l’action que je n’aime pas les comédies, mais The Office était une grande finale de série, et si vous regardez la finale de la série The Office et notre finale de série, vous pourriez en fait voir des similitudes dans les plus étranges En tant que téléspectateur qui avait regardé religieusement The Office pendant neuf saisons, je voulais tellement [Steve Carell’s] Michael Scott de revenir à cette émission, et j’ai reconnu ce sentiment que j’ai eu quand il s’est présenté. Je me dis, ‘Je dois livrer un sentiment similaire dans la finale de notre série.’ C’est à ce moment-là que j’ai décidé qu’il devait y avoir beaucoup de visages du passé », a-t-il déclaré.

La finale de la série Flash promet une fermeture émotionnelle et des conseils pour l’avenir

Alors que Wallace a souligné que Le flashLa finale de la série aura son scénario unique, il visait à capturer l’essence et les sentiments trouvés dans les finales des émissions susmentionnées. Il a mentionné l’importance de livrer une conclusion sans cliffhangers, semblable à Ange, ce qui a permis aux téléspectateurs de s’interroger sur l’avenir de l’émission. Wallace a également laissé entendre que Le flashLa finale de comprendrait également un élément intelligent qui fait allusion à ce qui nous attend.

« [Angel] a une conclusion où il n’y a pas de cliffhangers dans ce sens, mais nous avons ajouté une petite chose juste à la fin de la finale de la série « , ajoute Wallace. » Pas de spoilers ici, mais disons simplement que cela fait directement allusion à ce que l’avenir de The Flash pourrait être. Et c’est ce que j’ai retenu de cette finale d’Angel : je me demande ce qui se passera ensuite ? Et je peux écrire ma propre histoire à partir de là. Je pensais que c’était si intelligent, et nous avons quelque chose comme ça dans notre finale de série. »

Le dernier épisode de Le flash sera diffusé sur la CW le mercredi 24 mai à 20 h HE / PT.