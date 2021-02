VLC prépare une version web du lecteur mythique, une nouvelle interface utilisateur et même une alternative à IMDB

Le lecteur multimédia open source désormais classique VLC a été deux décennies depuis son lancement. Au cours de ces deux décennies il n’a même pas atteint la version 4.0 (la version 3.0 est arrivée en 2018), mais il le fera cette année selon les responsables du projet. Il existe d’autres projets en dehors de la sortie de la nouvelle version, comme la création d’un lecteur Web ou d’une base de données pour les séries et les films dans le style IMDB.





Au fil des ans, VLC a amassé plus de 3,5 milliards de téléchargements dans le monde. Il est pratiquement devenu un acteur incontournable de sa excellentes capacités d’encodage et prise en charge des fichiers multimédias.

Les plans à moyen terme de VLC

Comme l’explique la fondation VideoLAN a Protocol, ils ont de grands projets pour les prochains mois et à l’occasion du vingtième anniversaire. Le premier d’entre eux et celui qui affecte peut-être le plus les utilisateurs est VLC 4.0 bientôt disponible. Cette nouvelle version apporte une interface « un peu plus moderne » et devrait atteindre les plates-formes en 2021.

D’un autre côté, nous avons un problème d’agrégation de contenu. VLC lit le contenu local, mais il peut également lire du contenu en streaming si nous lui donnons une URL à partir de laquelle obtenir le fichier à lire, par exemple, il vous permet de regarder la télévision en ligne ou de télécharger des vidéos YouTube. Maintenant ils ont des plans intégrer directement les bibliothèques et le catalogue dans le lecteur. Une sorte de PLEX ou Kodi. Ils disent que pour cela ils pensent à des extensions tierces qui permettent d’importer un catalogue à partir d’autres sources et qui peuvent être lues directement dans VLC.

Poursuivant avec les catalogues, l’un des responsables de VLC a Protocol commente qu’ils sont préparer une sorte de base de données de films. Appelé Project Moviepedia, ce serait une alternative IMDB ou Letterboxd avec une approche plus semblable à Wikipédia où les utilisateurs modifient le contenu.

Enfin et peut-être l’annonce la plus intéressante de toutes est l’arrivée de un lecteur Web VLC. Actuellement, le lecteur doit être installé localement en tant qu’application ordinaire pour l’utiliser et lire le contenu. Ils disent qu’ils travaillent sur une version qui fonctionne avec Webassembly et JavaScript pour exécuter VLC dans les pages Web. Compte tenu de la grande compatibilité de VLC avec les formats multimédias, il sera certainement intéressant d’avoir ces compatibilités intégrées directement dans le navigateur.

Pour l’instant il faudra attendre de voir comment ils évoluent les prochains mois et quelles fonctionnalités et actualités sont à venir. VLC est devenu une partie d’Internet et du monde numérique ces dernières années, donc tout léger changement a un impact beaucoup plus important qu’il n’y paraît.

