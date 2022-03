Voici le Moto G52 : images filtrées et fonctionnalités du prochain milieu de gamme de Motorola

On connaît déjà le premier membre de la nouvelle série Moto G de 2022 : ce sera le Moto G52.

Forfaits Motorola rénover sa plus célèbre famille de smartphones avec un nouveau membre. Très bientôt, la série Moto G recevra le Moto G52un nouveau terminal axé sur le milieu de gamme, dont nous avons pu aujourd’hui connaître tous les détails.

Il a été reconnu fuite Evan Blass via 91Mobiles qui a voulu dévoiler les caractéristiques du nouveau Moto G52 à l’avance, en plus de partager quelques images qui montrent le conception de l’appareil Avec chaque petit détail.

Écran OLED et processeur Snapdragon dans le nouveau Moto G52

Selon le « leaker », le nouveau Motorola Moto G52 Ce sera un smartphone destiné au milieu de gamme, avec un Écran Full HD+ de 6,55 pouces basé sur la technologie p-OLEDun processeur Qualcomm Snapdragon 680 et une batterie de grande capacité : 5000mAh. Dans ce cas, nous ne parlerions pas d’un mobile prenant en charge les réseaux 5G.

équipera androïde 12 dès sa sortie sur le marché, et sera disponible en versions avec 4 ou 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Votre système de caméra sera dirigé par un Capteur de résolution de 50 mégapixels, en plus d’un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les trois capteurs seront situés dans un module au format vertical situé à l’arrière du téléphone, avec un design similaire à celui d’autres téléphones mobiles plus chers de la marque, comme le Motorola Edge 30 Pro.

Pour l’instant, Motorola n’a pas révélé ses plans liées à la présentation de cet appareil. Cependant, tout semble indiquer que son arrivée est imminenteet que la société prévoit de faire un lancement mondial.

