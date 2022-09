La véritable relation de Khloé Kardashian et Michele Morrone dans 365, le film Netflix

Netflix

Après son succès sur Netflix, Michele Morrone a accédé à une renommée mondiale, ce qui lui aurait permis de rencontrer Khloé Kardashian et d’entamer une relation ? C’est la vérité.

© GettyMichèle Morrone

Se rendre sur Netflix est ce que de nombreux acteurs recherchent actuellement. Eh bien, la plate-forme les amène toujours à atteindre une renommée mondiale, tout comme cela s’est produit avec Michèle Morrone. L’interprète a réussi à franchir les frontières après la première de 365 : ID, l’un des films les plus érotiques que le géant du streaming ait à son actif. C’est une trilogie qui a fait sensation dans le monde entier.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le succès des films a suscité beaucoup d’intérêt dans la vie de Michèle Morrone. Et, bien qu’à plus d’une occasion, il ait été lié à son compagnon de casting Anna-Maria Sieklucka, il a lui-même confirmé qu’il est célibataire. Cependant, la vérité est que maintenant il a été lié à une nouvelle célébrité. Ce n’est ni plus ni moins que Khloé Kardashian l’un des nombreux membres du clan Kardashian et l’un des influenceurs les plus connus au monde.

En effet, via Instagram, une photographie à la fois très proche et très caramélisée a fuité. Eh bien, ils ont été vus enlacés et, la réalité est que c’est lui qui l’a partagé. Pour cette raison, sa décision de publier la photo a fini par générer des milliers de rumeurs à son sujet. Tel est ainsi Michele Morrone est sortie pour clarifier cette situation, précisant quelle est sa véritable relation avec Kardashian.

C’est par le biais d’une déclaration faite par son représentant aux médias Page 6 Quoi Michele Morrone a dit toute la vérité. D’après ce qu’il a rapporté, ils ne sortent pas ensemble, mais ils se sont rencontrés pour la première fois à la Fashion Week de Milan. Là, l’équipe des relations publiques de Dolce et Gabbana Il leur a demandé de poser ensemble et ils ont tous les deux accepté. C’est à ce moment-là que la photographie a été prise qui a généré tant de confusion chez les fans.

En réalité, Morrone a assuré que Khloé Kardashian lui semblait «très aimable”. Cependant, il a également avoué que c’était leur seule interaction entre eux. En d’autres termes, cela montre clairement que Michele est célibataire. Eh bien, depuis qu’il a divorcé de son ex-femme et avec qui il a deux enfants, aucune relation n’a été connue à nouveau, du moins pas confirmée.

