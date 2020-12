Aracely Arámbula sur la série Luis Miguel: "J’aimerais que ça se termine avant moi"

La série de Luis Miguel sur Netflix arrivera avec sa deuxième saison en 2021 et fera avancer l’histoire de la vie du chanteur mexicain populaire. Le lancement en 2018 a été un succès et a fait des révélations dans l’aspect le plus intime du Sol de México, y compris ses partenaires. Aracely Arámbula, l’une de ses anciennes petites amies, a parlé de l’émission et a admis qu’elle n’aimerait pas y participer. Qu’a t’il dit?

La célèbre actrice de 45 ans était invitée à Ventilation se souvenir du temps avec Luis Miguel, avec qui il a eu deux enfants: Miguel en 2007 et Daniel en 2008. Là, il a parlé des merveilles de ses années avec l’artiste et les a même comparées à « Titanesque » pour son histoire romantique. «C’était une si belle histoire, une histoire d’amour si belle qu’on ne peut pas y croire, ce serait quelque chose comme le Titanic. Je veux dire comme c’est beau», a-t-il exprimé.

Luis Miguel: Aracely Arámbula a parlé de la série Netflix

On a demandé à Arámbula comment elle aimerait que la série Netflix dépeint sa cour. « Je voudrais qu’ils le racontent tel quel, je pense que cela correspondrait à moi et à lui. J’espère qu’ils le feront très bien s’ils l’enlèvent parce que c’était une histoire spectaculaire », a déclaré la femme née à Chihuahua.







De plus, il a exprimé sans ambages son souhait de ne pas apparaître dans l’émission à succès. « Ce sont de très belles choses, j’ai tellement de photos et tellement de choses que je ne veux pas que la série sorte. J’adorerais que la série se termine avant moi, car c’est quelque chose de très personnel et de très privé »il expliqua.

L’intention de l’actrice pour le moment va se réaliser car son personnage ne figure pas dans la liste des acteurs qui rejoindront Luis Miguel. La cour entre les artistes a commencé en 2005 et la deuxième saison ne couvrira pas cette période. Sa figure peut apparaître dans une troisième partie, bien qu’elle ne soit pas encore confirmée.