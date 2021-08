Old 2 : L’idée existe mais M. Night Shyamalan ne veut pas le faire

Le réalisateur de Old a une idée pour une suite à son plus récent thriller tordu … bien qu’il ne soit pas sûr de vouloir le faire un jour. Le réalisateur a discuté de l’idée d’une suite à Old, révélant que, même s’il sait ce qu’il ferait d’un retour, il est prêt à passer à quelque chose de nouveau. Au moins pour l’instant.

« Vous me connaissez, je suis à l’opposé de la franchise. L’excitation est de faire quelque chose d’original. Cependant, j’ai pensé à une autre idée. J’ai dit au gars à mon travail: ‘Je viens de penser à autre chose’ [but] on ne fera jamais ça. Passons aux autres films. »

Inspiré du roman graphique français Château de sable par, Pierre Oscar Levy et l’artiste Frederik Peeters, Old commence par une famille en vacances tropicales lors d’une journée de plage parfaite, du moins c’est ce qu’ils pensaient. La famille, qui est rejointe par plusieurs autres, découvre bientôt que la crique idyllique remplie de piscines rocheuses et de rivages sablonneux, entourée de falaises vertes et densément végétalisées n’est pas ce qu’elle semble être. Non, cette utopie cache un sombre secret. Il y a d’abord le cadavre d’une femme retrouvé flottant dans l’eau cristalline. Ensuite, il y a le fait étrange que tous les enfants vieillissent rapidement. Bientôt, tout le monde vieillit toutes les demi-heures, réduisant sa vie entière à une seule journée, et il ne semble pas y avoir d’issue pour sortir de la crique…

Sans trop en dévoiler :

SPOILERS, le film se termine d’une manière très différente de la source qui l’a inspiré et pourrait assez facilement conduire à une exploration plus approfondie de la plage mystérieuse. Bien que, bien sûr, ceci étant M. Night Shyamalan, Old 2 apporterait sans aucun doute de nouveaux rebondissements pour ravir, frustrer et amuser le public dans une égale mesure.

Jusqu’à présent, la seule fois où M. Night Shyamalan est revenu dans un monde de sa création est avec le film d’horreur psychologique Diviser de 2016, qui, dans une tournure qui a vraiment surpris tout le monde, s’est avéré se dérouler dans le même univers que Incassable, les années 2000. Cela a conduit à la finale Verre en 2019, un effort cinématographique qui a contraint le cinéaste à résister à devenir le réalisateur qu’il était autrefois, par opposition à celui qu’il est aujourd’hui.

« Ironiquement, c’est en partie parce que je ne veux pas rester la même personne que j’étais il y a deux ans. Je n’ai pas besoin de continuer à célébrer cela à des fins commerciales », explique-t-il. « Même quand je suis retourné faire Split and Glass, je ne voulais certainement pas revenir à mon moi de 29 ans et essayer de recréer ce point de vue. C’est déconcertant – je prétends être quelque chose que je ‘ Le temps qu’il faut pour finir un film – ça prend presque deux ans – je suis une personne complètement différente. Je suis prêt à raconter un autre type d’histoire. »

Comme c’est devenu une tendance avec les films de M. Night Shyamalan, Old a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, certains pensant qu’il est revenu en forme, tandis que d’autres ont fait des comparaisons avec L’événement. Si vous souhaitez juger par vous-même et vous demandez ce qu’implique un suivi, Old est déjà sorti.