Photos du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis qui se conduisent mal, nous lancent des crises de colère et nous font rire

Comme le savent les parents de jeunes enfants, les enfants se comportent parfois mal et font des crises de colère dans ce qui semble être les pires moments. Un tout-petit peut faire une crise dans un grand magasin, un supermarché, un restaurant ou tout autre lieu public. C’est également vrai pour les enfants royaux, sauf lorsqu’ils agissent comme le monde entier le voit.

Vous trouverez ci-dessous quelques photos et vidéos de ces moments où les enfants de Cambridge étaient méchants et avaient même quelques effondrements.

Prince William, Kate Middleton, Prince George et la princesse Charlotte | PATRIK STOLLARZ / AFP via Getty Images

Kate Middleton corrige le prince George lors du mariage de sa sœur

Le prince George et la princesse Charlotte sont maintenant des professionnels chevronnés lorsqu’il s’agit de servir de garçon de page et de demoiselle d’honneur dans les mariages. Mais ce n’était pas toujours le cas.

Il était une fois, George n’était pas sur son meilleur comportement lors du mariage de sa tante Pippa et il a eu des ennuis pour cela. Selon le Daily Mail, Kate a repéré George marchant délibérément dans le train de la robe de Pippa. La duchesse a ensuite été vue gronder son aîné pour ses actions. Le moment a été capturé à l’extérieur de l’église et s’est terminé avec George en larmes.

Kate Middleton et le prince George au mariage de Pippa Middleton | Max Mumby / Indigo / Getty Images

La princesse Charlotte fait une crise de colère royale sur le tarmac

Une vidéo d’une crise de colère peut-elle être adorable? Si la princesse Charlotte le lance, la réponse est oui.

Dans cette vidéo, nous ressentons Kate parce qu’elle essaie de sourire et de garder tout calme mais Charlotte n’en avait rien. Et les caméras ont roulé alors que le tot royal piquait une crise de colère.

Cela s’est produit en 2017, le dernier jour de la visite royale du duc et de la duchesse de Cambridge en Allemagne. Charlotte a jeté une crise, et elle-même, sur le tarmac avant que sa mère ne la ramasse et lui parle pendant quelques instants pour qu’elle arrête de pleurer.

Le visage fou du prince Louis sur le balcon royal

Le prince Louis n’a pas été vu autant que ses frères et sœurs après sa naissance en avril 2018, alors les fans avaient hâte de voir ses débuts sur le balcon royal à Trooping the Colour en 2019. L’apparence de Louis était mémorable car il a presque volé la vedette avec son «visage fou».

Le plus jeune des enfants de Cambridge avait un air fou sur son visage sur plusieurs photos. Dans l’un, son père essaie d’attirer son attention, mais la seule préoccupation du petit prince est ce sur quoi il se renfrognait.

Prince William, Kate Middleton, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis | Max Mumby / Indigo / Getty Images

Prince George panique au Royal Air Show

En juillet 2016, Prince George a assisté au Royal International Air Tattoo à RAF Fairford, en Angleterre, avec ses parents. Au début, le jeune prince n’était pas ravi d’assister au plus grand spectacle militaire du monde et a été vu en train de faire une crise de colère.

Us Weekly a noté que les spectateurs ont déclaré que sa mère était venue à la rescousse lorsque George a commencé à pleurer et à bouger ses bras. Peu de temps après, le prince essuya ses larmes, fit signe à la foule et eut l’air heureux quand on lui montra de près les hélicoptères Red Arrow Hawk et Royal Air Force Squirrel.

Kate Middleton et Prince George | Max Mumby / Indigo / Getty Images

La princesse Charlotte tire la langue sur les journalistes

Après la régate de la King’s Cup en août 2019, Kate dit à sa fille de saluer la foule en dessous, qui comprenait plusieurs journalistes. Mais au lieu de faire un petit signe de la main, la princesse tira la langue à la grande surprise de sa mère.

La presse cependant ne pouvait s’empêcher de rire de l’action effrontée de Charlotte.

Prince George essayant de ne pas craquer à l’église

Le prince George est connu pour avoir commis des méfaits au fil des ans avec la petite-fille de la princesse Anne, Savannah Phillips. Savannah est la fille de Peter Phillips et d’Autumn Phillips. Elle est également la plus ancienne arrière-petite-fille de la reine.

Savannah et George étaient tous deux au mariage de la princesse Eugénie avec Jack Brooksbank le 12 octobre 2018, et après que Savannah ait dit quelque chose au prince, il a dû se couvrir la bouche pour ne pas être entendu rire et rire à l’église.

Prince George en tant que pageboy au mariage de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank | Yui Mok – Piscine WPA / Getty Images

Le prince William n’était pas amusé

En 2018, lors de Trooping The Color, des photos du prince William sur le balcon royal n’ont pas l’air heureux que Savannah déconne à nouveau avec George. Cette fois, elle couvrait sa bouche avec sa main.

Prince William, Savannah Phillips et Prince George | Karwai Tang / WireImage

Les caméras n’ont pas surpris William en train de dire quoi que ce soit à la fille de son cousin ou à son fils, mais vous pouvez dire que le futur roi n’était pas amusé que Savannah et George se soient amusés pendant la cérémonie.

