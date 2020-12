10 films d’échecs que vous devriez voir si vous avez aimé « Queen’s Gambit »

Depuis sa création le 23 octobre à Netflix, « Gambit de Lady»(« The Queen’s Gambit »dans sa langue d’origine) reste parmi les séries les plus vues sur la plate-forme de streaming, basée sur le travail de Anya Taylor-Joy comme Beth Harmon, protagoniste du roman du même nom, écrit par Walter Tevis et publié en 1983.

Créée par Scott Frank et Allan Scott, la fiction se concentre sur Beth Harmon, une orpheline qui dès l’âge de 9 ans montre qu’elle est une prodige des échecs aux États-Unis des années 60. Au fil de sept chapitres, la mini-série suit l’ascension de Beth, mais aussi sa vie accrochée à l’alcool et à la solitude.

Pour les fans de « Gambit de Lady «À qui il restait envie d’en savoir plus sur Beth, Screen Rant a partagé une liste des meilleurs films sur les échecs.

1. LE JEU LE PLUS FROID (2019)

Un génie mathématique se prépare à jouer à une partie d’échecs alors que la crise des missiles cubains menace la paix mondiale en 1962.

« The Coldest Game » a été créé le 18 septembre 2019 (Photo: Watchout Studio)

2. CHEVALIERS DU BRONX DU SUD (2005)

Richard Mason perd son emploi, il reviendra donc à son ancienne passion: l’enseignement. Cet éventuel travail vous mènera dans une région troublée du South Bronx (New York). Cela lui donnera une nouvelle opportunité en tant qu’enseignant, même si des élèves indisciplinés élevés dans un climat de conflit ne lui faciliteront pas les choses.

Knights Of The South Bronx a été créée le 6 décembre 2005 (Photo: A&E)

3. LA VIE D’UN ROI (2013)

Déterminé à aider les jeunes à risque à ne pas commettre les mêmes erreurs que lui, un ex-détenu forme un club d’échecs pour leur offrir une alternative aux gangs de rue.

Life Of A King a été créée le 17 janvier 2013 (Photo: Millennium Entertainment)

4. LE JOUEUR D’ÉCHECS (2009)

Hélène mène une vie tranquille dans un village corse: elle est mariée, a une adolescente et travaille comme serveuse dans un hôtel. Un jour, elle regarde un couple jouer aux échecs et est fascinée par le jeu. Avec l’aide de Monsieur Kröger, un homme d’âge mûr énigmatique, Hélène apprend non seulement les règles, mais se révèle aussi comme une joueuse talentueuse, ce qui représente un changement si substantiel dans sa vie qu’il affectera ses relations avec sa famille et ses amis.

Queen To Play a été créée le 5 août 2009 (Photo: Zeitgeist Films)

5. MAGNUS (2016)

Magnus est un film documentaire de 2016 de Benjamin Ree sur les débuts du prodige des échecs norvégien Magnus Carlsen, qui est devenu Grand Maître à 13 ans et a remporté le championnat du monde d’échecs FIDE en 2013.

Magnus a été créée le 2 septembre 2016 (Photo: Nordisk Film Distribution)

6. LA DÉFENSE LUZHIN (2000)

Alexander Luzhin a eu son premier contact avec les échecs durant son enfance, marqué par des disputes familiales et un rejet à l’école. Depuis, le jeu est devenu une obsession qui fera de lui un maître d’échecs. En 1929, lors d’un tournoi organisé à Côme, dans le nord de l’Italie, il doit montrer ses talents face à Turati, le champion rival. Cependant, il rencontre Natalia, qui est dans le même hôtel et est venue en ville pour rencontrer sa mère. Ses troubles mentaux mettront en péril sa relation avec elle et avec les échecs.

La défense Luzhin a été créée le 13 septembre 2000 (Photo: Sony Pictures)

7. LA REINE DE KATWE (2016)

Le missionnaire Robert Katende a découvert le talent des échecs de la petite ougandaise Phiona Mutesi, une fille de la banlieue de Kampala à Katwe. Il l’a instruite dans le jeu et avec ses efforts et son dévouement, Mutesi a pu offrir à sa famille une vie meilleure.

Queen Of Katwe a été créée le 10 septembre 2016 (Photo: Disney)

8. FRAIS (1994)

Michael, surnommé «Fresh», est un garçon de 12 ans qui vend de la drogue au service de certains trafiquants de son quartier, principalement pour Esteban. Inspiré par les leçons d’échecs de son père, Fresh planifie et exécute un plan brillant pour se libérer ainsi que sa sœur d’un avenir sans espoir.

« Fresh » est sorti le 15 juin 1994 (Photo: Miramax Films)

9. LE MASTER PLAY (2014)

Dans une histoire qui se déroule dans le cadre de la guerre froide, le prodige d’échecs américain Bobby Fischer est pris entre deux superpuissances lorsqu’il affronte l’Union soviétique.

« The Master Play » a été créé le 19 novembre 2015 (Photo: Bleecker Street)

10. RECHERCHE DE BOBBY FISCHER (1993)

La famille de Josh Waitzkin découvre qu’il a un don pour les échecs et cherche des moyens de le nourrir. Ils embauchent le célèbre et strict instructeur, Bruce Pandolfini, qui vise à apprendre au garçon à être aussi agressif que Bobby Fischer. Le titre du film, en fait, est une métaphore de la tentative des personnages d’embrasser l’idéal de Fischer et de leur détermination à gagner à tout prix. Le conflit principal du film survient lorsque Josh refuse d’adopter le cadre de référence misanthropique de Fischer. Josh vise à gagner à ses propres conditions avec une sorte de sportivité très éloignée du style Fischer que son père et son entraîneur veulent lui imposer.

« Searching For Bobby Fischer » est sorti le 11 août 1993 (Photo: Paramount Pictures)

