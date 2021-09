Aquaman 2 : James Wan a partagé une photo du nouveau costume du héros

tournage de Aquaman et le royaume perdu Cela fait maintenant quelques mois et maintenant nous avons, pour la première fois, un aperçu du héros dans les costumes qu’il portera dans cette aventure. James wan a profité du réseau social Instagram pour partager les images attendues de la prochaine entrée dans le DC Univers étendu. Jason momoa Il porte deux tenues différentes et tout indique qu’il y aura une raison bien particulière à cela.







Le message de Wan est divisé en deux. La première image montre un costume très similaire à celui Aquaman utilisé à la fin du premier versement de la franchise. Jusqu’ici tout est parfait. La surprise vient avec le deuxième costume que nous voyons Jason momoa. En l’occurrence, il s’agit d’une pièce aux couleurs sombres, très différentes des teintes vertes et orangées auxquelles le héros nous a habitués.

Aquaman fait peau neuve

Le réalisateur a expliqué un peu le nouveau look du personnage. Il s’avère que c’est un costume « furtif » avec « Technologie atlante basée sur la capacité des céphalopodes à se camoufler ». Il semble que Arthur Curry vous devrez voyager très prudemment derrière les lignes ennemies. Espérons qu’ils ne le découvrent pas !

L’inspiration pour cette nouvelle tenue de Aquaman? Le cinéaste et scénariste David Leslie Johnson a pris comme référence le « Costume bleu« qu’Arthur a utilisé dans une mini-série de 1987 par l’équipe créative de Neal Pozner et Craig Hamilton. À cette époque, le changement de costume répondait au besoin de discrétion du héros et était basé sur le ballet.

Aquaman et le royaume perdu sortira en salles le 16 décembre 2022 et présentera le retour de James wan en tant que directeur et de Jason momoa Quoi Aquaman. Le casting? Amber Heard comme Mera, Patrick Wilson comme Orm, Dolph Lundgren comme roi Nereus, Yahya Abdul-Mateen II comme Black Manta et Temuera Morrison dans le rôle de Thomas Curry.