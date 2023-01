L’animé »un coup de poing » s’est démarqué entre autres pour son histoire non conventionnelle dans les thèmes couverts par le genre shounen, étant l’un des plus populaires ces derniers temps, en particulier pour Saitama, son protagoniste particulier qui est capable de tuer n’importe quel ennemi d’un seul coup. succès.

Cependant, bien qu’il existe de nombreux personnages basés sur leur escalade de puissance comme d’autres animes, » One Punch Man » a donné vie à de grands personnages féminins qui font preuve d’une grande puissance dans chacune de leurs batailles, devenant les favoris de nombreux fans.

Par conséquent, nous vous présentons ici ce qui est considéré comme les personnages féminins les plus puissants de » One Punch Man ».

Tatsumaki

Tatsumaki a conquis le cœur de nombreux fans avec sa personnalité quelque peu irritante et sa petite taille, mais ce qui semble être une jolie petite fille est en fait l’un des personnages les plus puissants de tout l’univers » One Punch Man » en utilisant ses capacités psychiques. et mettre de côté les attaques physiques afin de protéger l’humanité de tout type de menace, étant un héros de classe S de rang 2 dans la Hero Association.

fubuki

La sœur cadette de Tatsumaki et le chef de » The Blizzard Group », un groupe de héros appartenant à la classe B, étant connu sous le nom de Blizzard of Hell. Fubuki a montré qu’il avait des capacités similaires à celles de Saitama, étant considéré comme l’un des personnages les plus forts de tous les anime.

lin lin

Lin Lin appartient au palm bell fist, étant considéré comme l’artiste martial le plus fort de tout » One Punch Man », et montrant toujours une grande émotion avant chaque match. Il a également été vu comme ayant un grand contrôle sur une variété d’armes et peut activer le premier objectif de Palm Bell sans sonner une cloche.

fille moustique

Adversaire mineur de la série qui a émergé comme l’une des expériences humaines du Dr Genus et qui est membre de l’organisation House of Evolution. Ses capacités lui permettent de consommer du sang pour prendre les caractéristiques d’un vrai moustique, transformant ses victimes en squelettes blancs.

Deux

Do-S est membre de la Monster Association et le monstre féminin le mieux noté de la série. Elle porte également le surnom de « Monster Princess ». Il cherchait continuellement à agrandir son armée. Il aime fouetter ses adversaires et leur ordonner de faire des choses. Cependant, sa personnalité change considérablement lorsqu’elle est gravement blessée lors d’un combat.