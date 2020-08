Microsoft introduit la fonctionnalité de transcription dans Word pour les utilisateurs Web avec un abonnement Office 365

Tendance FP26 août 2020 17:32:49 IST

Microsoft a apporté des transcriptions à son service Word, facilitant ainsi l’enregistrement d’interviews ou de conférences et de les copier ou de les modifier directement dans Microsoft Word. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’enregistrer des conversations à l’aide d’autres applications, tandis que l’option d’enregistrement direct dans Transcribe existe également.

Les enregistrements vocaux prendront en charge les fichiers .mp3, .wav, .m4a, ainsi que les fichiers .mp4. Il est actuellement disponible pour les utilisateurs Web de Microsoft Word disposant de l’abonnement Microsoft 365.

«Que vous soyez un journaliste qui mène des entretiens, un chercheur enregistrant des séances de groupes de discussion ou un entrepreneur en ligne enregistrant des discussions informelles, vous voulez pouvoir vous concentrer sur les personnes à qui vous parlez sans vous soucier de prendre des notes et sans avoir à dépenser. heures de transcription de vos conversations après coup », a déclaré Dan Parish, directeur principal du groupe PM, interface utilisateur naturelle et incubation, Microsoft a déclaré dans un blog d’entreprise.

Pour utiliser Transcrire dans Word, les utilisateurs doivent sélectionner le bouton «Dicter» dans la barre de menu et cliquer sur «Transcrire». Ici, les utilisateurs peuvent soit enregistrer une conversation en direct, soit télécharger un fichier enregistré.

La transcription apparaîtra à côté du document Word afin que vous puissiez insérer des citations entières en les transcrivant d’un simple clic. Il existe également la possibilité de transcrire l’intégralité de l’enregistrement dans un document Word. Il est pris en charge dans le navigateur Microsoft Edge et les navigateurs Chrome. Bien que l’enregistrement et la transcription dans Word sur le Web soient illimités, certaines limitations sont en place. Les utilisateurs peuvent télécharger un maximum de cinq heures d’enregistrement chaque mois et chaque enregistrement téléchargé a été limité à 200 Mo.

Comme Crunch technologique le met, cette limite est assez faible par rapport à d’autres applications offrant des services de transcription. Par exemple, la startup Otter offre 6000 minutes sur son plan payant le moins cher où une transcription peut durer jusqu’à quatre heures. Le rapport a ajouté que Transcribe for Word était meilleur lorsqu’il s’agissait de détecter différentes voix dans une conversation.

