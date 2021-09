Angelina Jolie explique pourquoi elle a rejoint le casting des « Eternals »

Le MCU s’apprête à faire un grand bond dans l’échelle de sa narration avec « Eternals », un film inspiré d’un groupe de héros moins connu du grand public par rapport à la popularité de « X-Men » ou « Los Avengers ». », nous présentant à cette occasion un groupe d’extraterrestres immortels qui ont juré de ne protéger la terre qu’en cas d’arrivée des Déviants, leurs ennemis jurés.

Le film est réalisé par Chloé Zhao, qui a reçu cette année l’Oscar du « Meilleur réalisateur » pour son travail dans « Nomadland », c’est pourquoi sa contribution à Marvel Studios a suscité de grandes attentes, ajoutant son casting exceptionnel, qui présente le présence d’Angelina Jolie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jason Momoa a dévoilé son nouveau costume dans « Aquaman 2 »

Jolie, qui incarnera Thena dans le film, est actuellement l’une des actrices, réalisatrices et productrices les plus importantes de l’industrie cinématographique, sa participation à la franchise Marvel a donc attiré l’attention de ses fans. Lors d’une récente interview (via The Direct), l’actrice a révélé qu’elle avait décidé d’accepter son rôle (même petit) en raison de la diversité de l’histoire.

« Ce qui m’a le plus surpris en rejoignant le MCU et en travaillant avec Chloé, c’est à quel point elle était ancrée. La première fois que les acteurs se sont rencontrés, elle était pieds nus et était assise par terre. C’est à travers cette première rencontre que nous avons découvert que nous nous percevions comme des geeks et des marginaux, et cela nous a tous connectés et ajouté une autre couche à l’histoire des Eternals », a commenté Jolie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Star Wars » révèle quelle scène a inspiré son film

Angelina Jolie souligne que ce sont leurs bizarreries et leurs différences qui sont devenues leurs super pouvoirs. L’actrice affirme également être impressionnée par la façon dont Zhao, malgré l’ampleur de la production et le casting plein de grandes stars, a réussi à donner à chacun la même attention et le même soin.

« Eternals » comprend également Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harrington et Salma Hayek. Le film a une date de sortie prévue pour le 5 novembre.