Le service de streaming avec le meilleur design et la meilleure interface !

C’est une guerre déclarée et il n’y a pas de quartier ! Les plateformes de streaming investissent dans le contenu et la technologie pour offrir le meilleur service possible et ainsi séduire les abonnés potentiels. Séries, films, documentaires et programmes pour enfants. Il y en a pour tous les goûts et ces géants ne s’accordent pas de répit. Est-ce qu’un nouveau film sort dans Netflix? Disney+ présente le nouveau de Guerres des étoiles. Est-ce que tuHBO Max crée certains des DC Univers étendu? Amazone produire et partager La guerre de demain.

Dans la lutte pour le podium du streaming, nous allons analyser quatre marques : Netflix, Disney+, HBO Max et Amazon Prime Video. Les dirigeants de cette guerre déclarée et les pionniers d’une alternative qui a changé à jamais l’industrie du divertissement. Aujourd’hui, la télévision est appréciée d’une manière complètement différente de ce qu’elle était il y a dix ans. Qui n’a pas marathon Le vol d’argent ou Le Mandalorien? Juste quelques exemples.

+ HBO Max

Il a un design simple, où il montre les différentes alternatives avec les catégories incluses. avantage? Contenu HBO prestigieux et personnages de DC Univers étendu. Série comme Game of Thrones et Les Sopranos sont à portée de main. Ils travaillent sur plus de 100 productions pour l’Amérique latine qui sortiront avant 2022. Un plan standard coûte 529 pesos et a accès à trois utilisateurs simultanément.







+ Amazon Prime Vidéo

En 2016, la société de Jeff Bezos lancé dans le monde du streaming dans le but de se positionner comme l’une des alternatives leaders du marché. La conception de la plate-forme est quelque peu surchargée avec les différentes options qu’elle propose. Ses propres productions sont très intéressantes. Un exemple est le film de science-fiction La guerre de demain. Une série incontournable sur la vie de Maradona. Prix? 533 pesos par mois avec trois écrans activés.







+ Disney Plus

Absolument le design le plus attrayant des quatre. Les différentes marques de la plateforme ont leur propre animation. Teneur? Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic ils ont de la présence. Des titres comme Le Mandalorien, Le Roi Lion ou Vengeurs ils font partie de votre offre. Des offres Accès Premier avec certains films qui sortent simultanément au cinéma comme Veuve noire ou Croisière dans la jungle. Le prix est de 385 pesos par mois ou 3850 pesos pour douze mois.







+ Netflix

Le géant du streaming et pionnier de cette façon de regarder la télévision. Son design est un peu minimaliste par rapport à celui de Disney. Cependant, c’est la plateforme qui répond le mieux. De plus, ses séries et films originaux sont de grande qualité. Des titres tels que La Casa de Papel, Stranger Things ou Dent sucrée. Il dispose d’un algorithme qui ordonne le contenu selon les goûts de l’utilisateur. L’abonnement complet comprend quatre appareils en même temps avec une qualité 4K + HDR pour 1118 pesos par mois.