La future Volkswagen Passat arrive en 2023, mais la berline restera ainsi

C’était d’abord aux USA. Nous avons appris, il n’y a pas longtemps, que le Volkswagen Passat L’Américain (différent de l’Européen) n’aurait pas de successeur. Le succès des modèles SUV comme le Volkswagen Atlas – un grand SUV non vendu en Europe – contribue à la perte de l’importance commerciale des berlines conventionnelles comme la Passat.

En Europe, les nouvelles, presque simultanément, allaient dans une direction différente. Il y aurait une nouvelle Volkswagen Passat, mais la production de celle-ci quitterait Emden, en Allemagne, pour l’usine Skoda de Bratislava, en Slovaquie, rejoignant la Skoda Superb. Mouvement justifié par la conversion de l’usine d’Emden pour ne produire que des véhicules électriques.

Les deux modèles, Passat et Superb, seront plus proches l’un de l’autre que jamais dans leurs prochaines générations. Ils partageront les mêmes mécanismes, solutions technologiques et plateforme MQB. Un scénario pas très différent d’aujourd’hui, mais en partageant la même ligne de production, il se traduira par un plus grand partage des composants entre les deux.

Au revoir, berline Passat

Cependant, maintenant, selon Automotive News qui a obtenu des informations de sources internes chez Volkswagen, lorsque la prochaine génération Passat arrivera en 2023, seule la camionnette (Variant) fera partie de la gamme. La berline n’aura pas de successeur.

Cela se justifie par la baisse des ventes de la berline – également en Europe, les multisegments et les SUV remplacent la traditionnelle berline à trois volumes – et par le succès de la fourgonnette Passat sur des marchés clés tels que l’Allemagne (le plus grand marché automobile européen) . Neuf Passat sur 10 vendues en Allemagne sont destinées aux entreprises et aux flottes et la plupart des Passat Variant sont choisies.

En Europe centrale et orientale, où les berlines ont toujours plus de poids commercial que les fourgonnettes, Skoda Superb répondra à ce besoin – rappelez-vous que la Volkswagen Passat et la Skoda Superb sont les modèles les plus vendus du segment au niveau européen, si nous n’avons pas les modèles premium allemands (Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes-Benz Classe C).

La Volkswagen Arteon, récemment rénovée, le frère plus élégant de la Passat, qui a même reçu une variante sans précédent appelée Shooting Brake, semble également en voie d’extinction.

Volkswagen continuera d’avoir une grande berline

La fin annoncée de la berline Volkswagen Passat (et apparemment de l’Arteon, malgré la cinquième porte) ne signifie cependant pas la fin de cette carrosserie dans ce segment pour la marque allemande.

En 2018, suite à la révélation de plusieurs prototypes pour la famille ID grandissante, nous avons connu l’ID Vizzion, ou la… vision d’une berline Volkswagen électrique et autonome pour le futur. En 2019, il serait accompagné d’un van, une pièce d’identité. Space Vizzion. Il est pratiquement impossible de ne pas regarder les deux modèles et de ne pas y voir la «vision» de ce que sera la Passat 100% électrique.

Et c’est ce que nous allons avoir. Initialement prévue pour, ont-ils dit, au plus tard en 2022, l’arrivée des versions de production a été reportée à 2023. Avec le nom de code interne «Aero B», leurs désignations finales devraient vraisemblablement assumer l’ID.6 et / ou ID.7, mais il n’y a pas encore de confirmations.

Les prototypes que nous connaissons étaient légèrement plus grands que la Volkswagen Passat actuelle et offraient des quotas internes au niveau de la Phaeton maintenant éteinte et plus grande, caractéristiques qui devraient rester dans les modèles de production. Ils promettent une aérodynamique très raffinée, l’un des ingrédients de la version avec une plus grande autonomie pour atteindre 700 km (du moins dans la berline la plus fluide).

