Apple TV+ : l’actrice de Game of thrones qui rejoint Severance

Le tournage de la deuxième saison de l’émission Apple TV + avec Adam Scott a commencé cette semaine.

©IMDBgravité.

Lancé en février de cette année, gravité est devenu un exemple de plus de tout le potentiel des productions qui portent le sceau de AppleTV+. Ce qui semblait auparavant être exclusif à HBO, commence à être de plus en plus associée à la marque à la pomme qui a réussi à maintenir un niveau de qualité remarquable dans ses séries et ses films. Il y avait neuf chapitres au total qui ont déjà été vus et ont laissé une fin totalement ouverte.

En avril, il a été annoncé que AppleTV+ avait donné le feu vert pour gravité avait un deuxième versement. La première saison a permis de voir comment fonctionnait un monde dans lequel une intervention chirurgicale était capable de dissocier notre personnalité en deux : l’une pour le monde du travail et l’autre pour la vie privée. Foyer? Discutez dans quelle mesure nous sommes capables de nous laisser absorber par le travail pour échapper aux problèmes qui nous affligent.

Alerte spoil! Après avoir vu que le « innies » ont réussi à s’échapper vers le monde extérieur et à se plaindre de la façon dont ils avaient été réduits en esclavage dans le métro de Lumon, le générique a commencé à courir et nous nous sommes retrouvés à vouloir savoir ce qu’il adviendrait de cette vérité. Cette semaine, Ben Stillerréalisateur de certains épisodes, a confirmé que le deuxième volet de gravité le tournage avait déjà commencé.

Sans date précise pour le retour, il est fort probable que gravité retour à l’écran AppleTV+ seulement à la mi-2023, tant que le tournage est fait en temps opportun. Avec Dan Erickson en tant que directeur créatif, la production mettra en vedette les retours de Adam Scott, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus et Christopher Walken. A eux, il faut ajouter trois nouveaux visages.

+ Les acteurs qui rejoignent Severance

Collisionneur a confirmé que, jusqu’à présent, il y aura trois nouvelles stars dans le monde de la série de AppleTV+. Sans trop de détails sur l’intrigue, l’arrivée de John Noble et Merrit Weverà côté d’une étoile Jeu des trônes. Gwendoline Christie (guerres des étoiles, L’homme de sable)que nous avons vu comme Brienne de Tarth au spectacle HBOsera ajouté à gravité pour un rôle qui n’a pas été révélé.

