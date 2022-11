Julian Hilliard de WandaVision répond apparemment à l’annonce du casting d’Agatha: Coven of Chaos Joe Locke

Double, double, labeur et difficulté. Selon les dernières théories des fans de Marvel Stan, la dernière annonce de casting de Marvel Studios suggère que deux acteurs joueront le rôle de Billy Maximoff, alias Wiccan, dans l’univers cinématographique Marvel. Selon une exclusivité de Variété le mardi 1er novembre 2022, Marvel Studios a annoncé que l’acteur prometteur Joe Locke avait été choisi pour Marvel Studios Agatha : Coven du Chaosreprenant éventuellement le rôle de Wiccan de WandaVisionest Julian Hilliard.





L’acteur mannois de 19 ans est surtout connu pour avoir joué Charlie Spring dans la populaire série Netflix sur le passage à l’âge adulte Coup de cœur, une adaptation du webcomic et du roman graphique d’Alice Oseman du même nom. Pour sa prestation dans Coup de cœurLa première saison de Locke a reçu une nomination aux Children’s and Family Emmy Award (l’annonce et la cérémonie du gagnant auront lieu le 10 décembre). Le jeune acteur est également apparu dans la production théâtrale acclamée par la critique Donmar Warehouse de Les épreuves en août 2022 aux côtés de son Coup de cœur co-vedette Will Gao.

Dans Agathe: Couvent du Chaos, Locke rejoint l’actrice et comédienne de retour du MCU Kathryn Hahn, qui reprendra son rôle d’Agatha Harkness, la malheureuse victime de la sorcière écarlate, la méchante sorcière de Westview. Actuellement, Marvel et Disney + gardent secrets les détails exacts de l’intrigue, y compris le rôle que Locke jouera dans la prochaine série. Avec WandaVision avoir introduit de jeunes versions des jumeaux de Wanda et Vizh (qui sont tous deux des héros LGBTQ + dans les bandes dessinées) et des variantes des jumeaux apparaissant dans Doctor Strange dans le multivers de la folieles fans de MCU spéculent que Locke jouera une version pour adolescents de Billy Maximoff, connu dans les bandes dessinées sous le nom de Billy Kaplan ou Wiccan, une icône queer juive et le maître des arts mystiques polyvalent.

Après Variétél’annonce à 9h00 que Locke rejoignait le Couvent du Chaos moulage, WandaVisionLe jeune acteur de Billy, Julian Hilliard, s’est rendu sur Twitter à 10h16 avec un tweet énigmatique faisant apparemment référence à l’actualité. En plus du GIF populaire d’Agnès la fouineuse clignant de l’œil, Hilliard a demandé à ses abonnés s’il y avait « quelque chose de nouveau aujourd’hui », et le néant a répondu sur Twitter, à tel point que le jeune acteur a poursuivi avec « vous avez besoin de vous détendre ».





Joe Locke est un acteur gay franc

Netflix

Assez ironiquement, alors que Locke s’est récemment prononcé en faveur de Kit Connor après la Coup de cœur L’acteur a été contraint de se présenter comme bisexuel pour étouffer les accusations selon lesquelles la série Netflix était coupable de queerbaiting, l’annonce est accueillie avec inquiétude dans certaines parties de la communauté queer. Marvel a une histoire avec le queerbaiting (par exemple, Captain America et le soldat de l’hiver, Morbius et Loxias Crown), avec WandaVision être accusé d’avoir déçu les fans pour avoir présenté une jeune version du héros queer bien-aimé parce qu’il n’était pas assez vieux pour explorer sa sexualité. Cependant, si les rumeurs sont vraies, Locke jouera une version adolescente de Billy dans Couvent du Chaos– ce qui semble plausible compte tenu de toutes les refontes de Cassie Lang) – il semble que Marvel ait peut-être prévu d’explorer la sexualité de Wiccan depuis le début.

En tant que jeune acteur gay, Locke a été franc sur ses expériences de discrimination en grandissant sur l’île de Man et sur la façon dont cela correspond à l’histoire de Charlie. « Je pense qu’avec les personnes queer, il y a une expérience universelle de l’école à laquelle tout le monde s’identifie », a-t-il expliqué à Attitude. « Je ne dirais jamais que j’ai été victime d’intimidation. Je ne pense qu’à une poignée de personnes qui m’ont dit quelque chose de mal. Charlie a vraiment du mal avec ça. Je pense qu’aller dans une école pour garçons vient probablement avec ses différences. Je est allé dans une école publique mixte, et j’avais plus d’amis qui étaient des filles que des garçons. Je pense que cela aurait été difficile pour Charlie, surtout dans cette situation.

En août 2022, Locke a qualifié l’interdiction générale de l’île de Man pour les hommes homosexuels de donner leur sang de règle « archaïque » dans un message vidéo qu’il a partagé lors de la célébration annuelle de la fierté de l’île. En raison du fait que Locke s’est prononcé contre la discrimination homosexuelle dans la vidéo, le ministre de la Santé de l’île de Man, Lawrie Hooper, a annoncé que le gouvernement de Manx modifierait son interdiction générale imposée aux hommes homosexuels de donner leur sang.