Motomami : toutes les allusions de Rosalía à C. Tangana sur son dernier album

Avec des chansons comme La Fama et Candy, l’artiste catalan répond à El Madrileño. Revoir ici les théories de ses fans sur les réseaux sociaux.

© GettyRosalía et C. Tangana, les artistes du moment.

En 2017, C. Tangana Publique Mauvaise femme et a commencé un échange d’indices qui ne finirait jamais. Et c’est qu’avec ce thème musical, il a beaucoup précisé sa relation avec Rosaliela décrivant comme quelqu’un qui « a laissé des cicatrices avec ses ongles en gel”. puis il est venu tu as cessé de m’aimer, son hit plein de clins d’œil au lien qu’il avait avec l’artiste espagnol. Mais maintenant c’était son tour, elle vient de sortir son album maman et qu’il a des références qui valent la peine d’être examinées.

Le duo publié en 2016 Avant que je ne meure et à partir de là, C. Tangana a laissé quelques traces sur des singles comme Paris ou trop de femmes. Il a été Le mauvais vouloir l’album avec lequel Rosalía a répondu à tout cela ? Beaucoup pensent qu’il pourrait avoir des indices sur une possible relation toxique avec le chanteur. Mais son dernier album semble avoir toutes les clés que les fans attendaient.

maman est déjà sur les plateformes numériques et démarre avec son dernier hit Saoko. Automatiquement dans la liste suit Des bonbonsune chanson dans laquelle il remarque : «Je sais que tu ne m’as pas oublié. Je ne t’aime plus comme avant, tu m’as brisé mais seulement partiellement. J’ai pris ton esclave pour penser à toi, mais pour t’oublier j’ai déjà fait un art”. Ainsi commence sa collaboration avec Le weekend titré notoriété.

Ce ne serait pas qu’une coïncidence : c’est juste au moment où les deux ont décollé et gagné en popularité qu’ils ont décidé de mettre fin à leur relation. « La renommée est un mauvais amant et il ne t’aimera pas vraiment», répète le Catalan dans le refrain. Les indices continuent une fois de plus dans comme un G, l’une des chansons qui a suscité le plus d’émoi depuis son lancement officiel. « Si vous ne pouvez pas l’avoir, vous devrez le laisser partir. Je ne suis pas à tes côtés mais je te souhaite la paix et la liberté« , il insiste.

La vérité est que les réseaux sociaux ont explosé avec des théories sur les liens entre Le Madrilène, album de C. Tangana, et dernier album de Rosalía. Elle-même a avoué ne pas avoir écouté l’album de son ex, même si peu y croient. En effet, les utilisateurs notent des références très précises entre les moments de leur clips vidéosen plus de réactions inhabituelles à chaque fois qu’ils sont nommés dans les interviews de l’autre.

