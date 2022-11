Star Wars : ce que je dois savoir sur la planète Mandalore

Puisque le père spirituel de guerres des étoilesGeorge Lucas, dans sa franchise démesurée, le peuple clanique du Mandalorien a présenté, les détails de cette course guerrière régulièrement élargi. Notamment parce qu’ils sont incroyablement intéressants et que les fans les aiment tout simplement.

Bien sûr, au fil du temps, il a également été établi d’où venaient les Mandaloriens, en bref mandes appelé, originaire de, à savoir de la planète mandalore, qui a déjà été mentionné dans de nombreuses productions Star Wars et a également été montré à plusieurs reprises. L’ancestrale Planète natale des Mandaloriens est considéré comme le centre de leur culture.

Dans ce court Spécial autour de Star Wars nous voulons que vous voyiez la planète qui est avant tout à travers la série Le Mandalorien a trouvé une nouvelle renommée et vous dit tout sur le corps céleste que même de nombreux Mandaloriens survivants visitent jamais visité avoir.

Star Wars : la géographie de Mandalore

La planète Mandalore est apparue dans plusieurs ouvrages liés à Star Wars, mais n’est généralement que mentionnée. Grâce à ces descriptions, nous savons que Mandalore sur bord extérieur mensonges et à travers un climat tropical excellent. La majeure partie de la planète est avec jungle dense envahi, mais il y a aussi quelques régions désertiques et peu terres agricoles fertiles.

La principale métropole est la capitale Keldabeun endroit relativement petit, mais comme centre culturel le mandalorien s’applique. La ville est composée de bâtiments en pierre, en bois, en plastoïde et en duracier, et est généralement considérée comme peu attrayante. Le lieu en affecte plusieurs à la fois débraillé, provocant et pourtant beau.

C’était pendant la guerre des clones sundari la capitale, une place dans terre en friche, qui existait sous un dôme. Cependant, cette ville a perdu de son importance lorsqu’un culte s’est centré autour du clone abandonné de Jango Fett, des économiesla culture des nouveaux Mandaloriens s’est brisée et les coutumes originelles du peuple a continué.

Mandalore est proche de quatre millions d’habitants relativement peu peuplé. La plupart des habitants de la planète d’origine vivent autour de Keldabe, où la plus grande économie populaire, Moteurs Mandalaet domine le paysage urbain avec ses immenses complexes d’usines et ses gratte-ciel.

Région : Bord extérieur

: Bord extérieur secteur : Secteur Mandalore

: Secteur Mandalore système : Système Mandalore

: Système Mandalore classer : Terrestre

: Terrestre paysage : océans, jungles, forêts, steppes

: océans, jungles, forêts, steppes l’atmosphère : mélange d’oxygène

: mélange d’oxygène climat: Tropicale

Star Wars : L’histoire de Mandalore

Les premiers colons de la planète étaient les out Coruscante déplacé Taungqui ont préféré le Mandalore vers 7 000 VSY fait leur maison. Ils y ont tué les indigènes mythosaurequi ont dominé le monde animal à ce jour, complètement et ont construit leurs colonies à partir de leurs squelettes gigantesques, y compris la célèbre forteresse ville d’os entendu.

Ce sont aussi les Taung qui ont donné son nom à la planète, du nom de leur chef Mandalore Premierqui y a amené son peuple. Ils se sont nommés d’après le règlement Mando’ade (Enfants de Mandalore). Pendant plusieurs années, les Taung ont vécu paisiblement sur leur nouvelle planète jusqu’à ce que vous envie de conquérir les a poussés à conquérir de nouveaux mondes.

Mandalore est devenu le centre de leurs campagnes et point de départ dans leurs efforts pour empire mandalorien trouver. En ces temps de guerre où les Croisés Mandaloriens Lorsqu’ils étaient au sommet de leur puissance, ils ont été rejoints par des membres d’autres races, en particulier personnes.

Mais avec le début de Guerres Mandaloriennes et l’émergence de Néo croisé les Mandaloriens d’origine, descendants des Taung, ont été lentement mais sûrement déplacés et ont finalement disparu, tandis qu’une multitude d’autres races et espèces la culture et les traditions des Mandaloriens a continué.

la gravité : 13 m/s²

: 13 m/s² diamètre : 9 200 km

: 9 200 km douce journée : 19 heures normales

: 19 heures normales durée de l’année: 366 jours standards

Dans les années qui ont suivi, de nombreux autres ont suivi, et pas rarement trop alliances conflictuelles, qui a pour origine les Mandaloriens se rangeant toujours du côté de ceux qui ont payé le plus et / ou accordé le plus d’avantages. Il y avait donc alliances avec de nombreux partis différents.

Entre autres avec le sithla République Galactiquela Confédération des systèmes indépendantsau Empire Galactiquela Alliance rebelle et enfin aussi le nouvelle république. Néanmoins, tous les résidents n’étaient pas souvent satisfaits de leurs alliés, c’est pourquoi les Mandaloriens se sont engagés dans des guerres souvent face à face.

Le gouvernement de Satine Kryzéqui est mort pendant la guerre des clones Duchesse de Mandalore et suivit une voie strictement pacifiste. Survivants de la faction concurrente guet de la mort étaient sur la lune Concordia exilé et à la guerre neutralité totale conservé.

Pendant le Règne de Kryze Cependant, il y a eu des affrontements répétés avec Death Watch et des problèmes récurrents de corruption. Après la fin de la guerre des clones, Mandalore est devenu Maison pour les soldats clones comme Ordo Skirata, Mereel Skirata, Fi Skirata, Darman Skirata, Niner Skirata et Jaing Skirata.

Tout au long de sa longue histoire en tant que patrie des Mandaloriens, Mandalore a été la cible d’attaques à plusieurs reprises, plus récemment à 29NSY à travers le Yuuzhan Vong. Le Mandalor actuel Boba Fett cependant, a pu repousser cette menace, même si de grandes parties de la planète ont été impliquées dans les combats gravement dévasté est devenu.

immigrant : 81% humains, 19% autres

: 81% humains, 19% autres population : 4 millions

: 4 millions Langue officielle : Mando’a, Basique

: Mando’a, Basique gouvernement : Monarchie sous un duc/duchesse (guerre des clones), système de clan

: Monarchie sous un duc/duchesse (guerre des clones), système de clan produits d’importation : machines, matières premières

: machines, matières premières produits d’exportation: Armes, Beskar

Star Wars : La Bataille de Mandalore

Pendant la guerre des clones, la Death Watch s’est alliée, dirigée par Pré Vizslaavec les frères Sith Dark Maul et Opress sauvagepour dominer Mandalore. A cette fin, le soleil noirla cabanes et le les brochets recruté.

Avec une ruse, cette alliance a convaincu les habitants de Mandalore que Duchesse Satin trop faibles pour gouverner leur peuple. De plus, Pre Vizsla a trahi les Sith et les a fait emprisonner, mais les guerriers se sont libérés et ont affronté Vizsla pour se battre. et l’a tué. Ils ont ensuite pris leur place en tant que dirigeants de Mandalore eux-mêmes.

Maul a expliqué à l’ancien conseiller de Satine, Almecdevint le nouveau premier ministre et tua Satine devant Obi Wan Kenobi. Cependant, un groupe au sein de Death Watch a refusé de servir Dark Maul, a libéré Obi-Wan de prison et a affronté ses ennemis. Tué en conséquence directe Dark Sidious Savage et a fait de Maul son esclave.