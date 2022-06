Méthodes de test Instagram pour la vérification de l’âge avec selfies vidéo, IA et caution sociale

24 juin 2022 15:55:07 IST

Vérifier que l’âge d’un utilisateur est l’un des plus grands défis ce plateformes de médias sociaux visage aujourd’hui. Pour contrer cela, Instagram, propriété de Meta, teste actuellement un certain nombre de nouvelles méthodes de vérification de l’âge, notamment en demandant à l’utilisateur de télécharger un selfie vidéo, puis en laissant son propre logiciel d’IA juger de son âge.

À l’heure actuelle, certains utilisateurs, lorsqu’ils mettent à jour leur date de naissance sur la plate-forme pour indiquer qu’ils ont plus de 18 ans, doivent montrer un identifiant. Parce qu’Instagram a rencontré plusieurs cas où des adolescents ont utilisé de fausses pièces d’identité, ils ont dû trouver une nouvelle façon de vérifier leur âge. Instagram a également dû faire face à des parents et des clients inquiets du fait que les gens devaient télécharger des identifiants, étant donné que Meta historique coloré avec collecte des données d’un utilisateur.

Bien que le système basé sur l’ID reste activé pour le moment, Instagram développe un certain nombre d’autres moyens de vérifier l’âge d’un utilisateur. Lors d’un test, ils demandent aux utilisateurs d’obtenir trois amis communs qui peuvent vérifier leur âge. Ils appellent cela le « garant social », bien qu’il y ait clairement un grand potentiel d’abus ici.

La façon la plus intéressante dont ils s’y prennent pour cette activité de vérification de l’âge est d’utiliser l’IA. Instagram demande à certains utilisateurs de tourner une vidéo selfie et de la soumettre pour vérification. Un bot AI étudiera ensuite les images et vérifiera un certain nombre de paramètres, puis «jugera» si l’on a effectivement plus de 18 ans.

Instagram utilise les services d’une société de vérification en ligne appelée Yoti, une société qui utilise l’IA pour vérifier l’âge de l’utilisateur.

Instagram dit que Yoti forme son IA sur « des images anonymes de diverses personnes du monde entier qui ont autorisé de manière transparente Yoti à utiliser leurs données et qui peuvent demander à Yoti de supprimer leurs données à tout moment ». Et pour les personnes de moins de 13 ans, Yoti a collecté des données auprès des parents ou tuteurs donnant leur consentement explicite.

Instagram indique qu’une fois que vous avez téléchargé un selfie vidéo et que Yoti l’utilise pour confirmer votre âge, l’image n’est utilisée pour rien d’autre et est supprimée une fois votre âge confirmé. Cependant, compte tenu d’Instagram l’histoire de la société mère Meta en matière d’utilisation abusive des données des utilisateursil faut être prudent pour adopter cette approche.

