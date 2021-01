Apex Legends Season 8 Gameplay Trailer – Les grands changements apportés à King’s Canyon et au magazine Gold semblent maîtrisés

Apex Legends La saison 8, Mayhem, arrive au début de la semaine prochaine. Avec cela, de grands changements sont apportés à King’s Canyon, avec une grande partie de la carte transformée / détruite, une nouvelle arme, le répéteur 30-30 et l’un des changements les plus ridicules que j’ai vu dans Apex depuis le début de ma couverture pour le game: un magazine d’armes en or qui se recharge pour vous.

Si vous avez joué à une quantité décente d’Apex Legends, vous comprendrez à quel point le RNG peut être frustrant de ne pas avoir le bon chargeur étendu pour votre arme. La différence entre un magazine étendu blanc ou un magazine étendu violet peut être une différence cruciale dans un combat.

Maintenant, il y a un magazine en or – celui qui recharge le pistolet pour vous et rend une arme comme le Spitfire encore plus mortelle et sans doute amicale.

Le magazine d’or ne se recharge pas seulement pour vous, c’est un chargeur automatique. Cela signifie que vous pouvez maintenir la gâchette enfoncée avec le Spitfire et vider les 400 cartouches en une volée constante de balles. Cela semble amusant? Ouais, mais c’est probablement totalement cassé à 100%.

Combinée à l’introduction de Fuse – qui semble être un personnage basé sur des explosifs – cette saison va probablement être frustrante. Fuse peut lancer des grenades plus loin / dans un angle plus droit (?) Avec sa capacité passive, qui est un lance-grenades sur son bras. Son ultime est une autre explosion AOE… exactement ce dont le jeu avait besoin.

Quelle est la tactique de Fuse? Il jette une sorte de leurre dans la remorque, ce qui fait éclabousser les balles autour de l’équipe ennemie. J’ai essayé d’éviter les fuites / dataminers cette fois-ci pour profiter un peu plus du battage médiatique de la nouvelle saison, nous devrons donc attendre et voir l’explication appropriée de Fuse!

J’espère que la nouvelle légende sera équilibrée et agréable, non seulement à jouer, mais aussi en termes de méta, et que le magazine d’or n’est pas aussi puissant que je pense qu’il pourrait l’être.

Espérons également que King’s Canyon a subi des changements positifs. La carte semble certainement un peu plus grande à l’échelle de certaines des zones vues dans la bande-annonce. Il semble qu’une partie du paysage non traversable a été détruite pour agrandir la carte, idéale pour le jeu classé.

La saison 8 d’Apex Legends arrive le 2 février. Cela fait deux ans depuis le lancement du jeu, les fans espèrent donc que quelque chose de petit supplémentaire arrivera avec le lancement de la saison, comme un mode à durée limitée ou un événement de collection non annoncé.