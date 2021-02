L’événement Apex Legends Anniversary Collection commence aujourd’hui, prix gratuits et LTM inclus

L’anniversaire Apex Legends L’événement de collection commence aujourd’hui, avec une piste de prix gratuite, un nouveau LTM et la possibilité d’acheter des fragments d’héritage pour acheter l’un des héritages déjà sortis.

Cet événement commencera à 15 heures GMT (c’est à ce moment-là que les packs d’événements de collecte et la piste des prix seront mis en ligne), puis à 18 heures GMT le nouveau LTM sera publié.

L’événement de collecte est actuellement configuré pour être mis en ligne à 15 heures GMT et le LTM / Takeover à 18 heures GMT. – Shrugtal (@shrugtal) 9 février 2021

Il n’y a pas de mise à jour à publier parallèlement à cet événement de collecte. Plutôt que de le lancer au début de la saison 8 – qui a débuté la semaine dernière – les développeurs ont décidé d’attendre une semaine pour maintenir le battage médiatique.

L’événement Anniversary Collection comprend des recolors de nombreux skins Battle Pass et d’autres skins des deux dernières années. Si vous achetez tous les packs, vous débloquerez des fragments d’héritage, contrairement aux événements de collection habituels qui vous donnent un héritage spécifique.

Il offre également l’une des meilleures pistes de prix que nous ayons vues lors d’événements récents. Vous pouvez mettre la main sur 10 packs gratuits au total, dont deux packs de collecte d’événements. Cela garantit à peu près au moins une recoloration légendaire de l’événement. Belle touche de Réapparaître.

Dans l’état actuel des choses, il ne s’agit que d’un événement supplémentaire organisé pour célébrer les deux ans d’Apex Legends. Les nouvelles de la communauté d’exploration de données suggèrent qu’il y aura un autre événement de collecte en mars, avec l’héritage de Bangalore et probablement une nouvelle prise de contrôle de la ville.

Avec les prix gratuits sur la piste des prix, vous pourrez également fabriquer les skins légendaires de l’événement pour la moitié du prix des skins d’événement de collection normaux, jusqu’à 1200 au lieu de 2400 matériaux d’artisanat.

Vous n’avez pas non plus besoin de déverrouiller l’héritage tout de suite. Gardez simplement les éclats jusqu’à ce que vous puissiez déverrouiller l’un des héritages de votre choix, comme celui de Bangalore le mois prochain, ou enregistrez-le pour la prochaine saison lorsqu’une autre légende en recevra un.

Apex Legends a deux ans et ne montre aucun signe de ralentissement. Avec des semaines très réussies sur Steam récemment et un lancement de Nintendo Switch en mars (et Mobile plus tard dans l’année), il semble qu’Apex continuera à être Respawn et le jeu de tir phare d’EA en 2o21.

L’événement de la collection anniversaire commence à 15 heures lorsque les skins sont mis en ligne, puis se poursuit à 18 heures plus tard aujourd’hui (GMT) avec le nouveau LTM. Vous n’avez pas besoin de mettre à jour le jeu.