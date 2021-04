NASA et SpaceX ciblent le 23 octobre pour le lancement de l’astronaute Crew-3

La NASA et SpaceX ont annoncé que la mission d’automne de la paire d’envoyer quatre astronautes au Station spatiale internationale sera lancé au plus tôt le 23 octobre.

La décision intervient alors que les deux organisations se préparent pour le lancement précédent des astronautes, appelé Équipage-2 , qui est actuellement prévue pour le 22 avril et qui transportera des membres d’équipage de trois agences spatiales différentes vers le laboratoire en orbite: les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet et l’astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Hoshide.

Le lancement d’octobre, surnommé Équipage-3 , transportera également quatre astronautes au laboratoire en orbite pour un séjour de six mois. La NASA a déjà annoncé que le vol transportera les astronautes américains Raja Chari et Tom Marshburn et l’astronaute de l’ESA Matthias Maurer; le quatrième membre d’équipage n’a pas encore été identifié publiquement.

Parallèlement à la fenêtre de lancement du 23 octobre pour Crew-3, Crew-2 reviendra sur Terre au plus tôt le 31 octobre, donnant aux deux cohortes environ une semaine de chevauchement pour faire la transition de la station spatiale en toute sécurité à ses prochains résidents.

Le vol Crew-3 sera la troisième mission à part entière de SpaceX avec équipage pour la NASA; la société a également lancé deux astronautes vétérans sur un mission de démonstration de deux mois en mai 2020 .

SpaceX est l’une des deux sociétés travaillant avec le programme d’équipage commercial de la NASA pour transporter les astronautes vers la Station spatiale internationale. Le CST-100 Starliner de Boeing Le véhicule commencera également à effectuer ces vols une fois qu’il aura terminé les vols d’essai, peut-être cette année.

