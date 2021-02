« Apex Legends » à 120 ips est « haut sur les priorités de Respawn »

Les fans de «Apex Legends» pourront bientôt jouer au jeu à 120 ips sur Xbox Series X et PS5.

Pendant le week-end, Respawn Entertainment est allé à Reddit pour une session de Demande-moi n’importe quoi (AMA) à propos de la saison 8 récemment publiée et des futures mises à jour. Pendant la session, le directeur du jeu Steve Ferreira a répondu à une question sur une version nouvelle génération de « Apex Legends » et si des fréquences d’images plus élevées seront introduites.

« 120 ips est l’un de nos objectifs », Ferreira a répondu, avant d’ajouter que l’étude tient compte la fréquence d’images tout en développant une version nouvelle génération d’Apex Legends.

« Je ne peux rien promettre, mais avec la sensation de la mécanique de base de jouer à Apex étant un élément si important de l’expérience du joueur, c’est en haut de la liste », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles de Légendes Apex, le lancement du jeu est prévu dans Nintendo Switch le 9 mars.

Apex Legends on Switch sera livré avec « parité complète des fonctionnalités avec les autres versions du jeu », un support multiplateforme et les derniers contenus saisonniers.