Les mods « Valheim » vous permettent d’explorer et de conquérir l’Europe

Un nouveau mod « Valheim » publié sur NexusMods permet aux joueurs de les joueurs voyagent, explorez et conquérez une version du jeu de l’Europe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les développeurs de «Genshin Impact» s’attaquent à de nouvelles fuites

La carte du monde de L’Europe  est basé sur deux mods différents, le Mod Better Continents et mod WorldGenOptions. En travaillant ensemble, ces deux mods Autoriser aux utilisateurs créer des formes de carte personnalisées que les joueurs pourront explorer.

Cartes du monde de « Valheim » sont généralement générés de manière procédurale et construits à partir d’un numéro initial, ce qui signifie que chaque instance de la carte est unique. Il s’agit d’une méthode de construction de monde populaire dans le jeu dLa survie, car elle crée des instances de jeu uniques à chaque nouveau jeu.

Les goûts de Minecraft, No Man’s Sky et la liaison d’Isaac Ils ont utilisé la génération procédurale pour construire des mondes et des niveaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Corrections dans le chargement de «GTA V» provoquant des plantages sur Xbox One

Début mars, « Valheim« Avait vendu plus de cinq millions d’exemplaires depuis le lancement début février.

Le jeu de survie sur le thème des Vikings permet à des groupes de jusqu’à dix personnes jouent ensemble dans un monde immense généré de manière procédurale.