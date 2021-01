Lorsque vous essayez de vous connecter à un serveur, de temps en temps, vous tomberez sur le tristement célèbre erreur du serveur code que tous les joueurs redoutent. Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est (temporairement) la fin de votre matchmaking. Lisez ci-dessous pour voir ce que vous devez faire lorsque vous rencontrez cette erreur avant votre prochaine baisse.

Comment réparer le code « errors.com.epicgames.common.server_error » de Fortnite

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que vous n’avez rien fait de mal et que vous êtes toujours notre joueur préféré. Parfois, vous rencontrez simplement un problème et rien ne peut être fait! Les mauvaises nouvelles? Eh bien … il n’y a pas d’officiel réparer que vous pouvez faire de votre côté puisque cette erreur est presque toujours causée par quelque chose côté serveur.

Ce code d’erreur apparaît souvent lorsque le Fortnite les serveurs sont soumis à un stress important en raison d’un afflux soudain de joueurs ou d’une maintenance imprévue qui interfère avec le matchmaking. Ce qui se passe généralement, c’est que votre connexion envoie des données, et FortniteLes serveurs rencontrent des problèmes pour y répondre et / ou y répondre. Il est possible que votre connexion soit défectueuse, mais lorsque cela se produit, vous rencontrerez presque certainement un code d’erreur différent.

Cela dit, il reste encore quelques tâches à effectuer avant de réessayer. Deux, en fait! Nous les listons ci-dessous.

Vérifiez l’état du serveur: Epic Games nous fournit ce joli site Web qui vous indique s’il y a actuellement des problèmes avec les serveurs. Si autre chose que Tous les systèmes opérationnels s’affiche ici, ce qui suggère que vous pourriez avoir des problèmes pour rejoindre un match. Le vert signifie aller!

Epic Games nous fournit ce joli site Web qui vous indique s’il y a actuellement des problèmes avec les serveurs. Si autre chose que s’affiche ici, ce qui suggère que vous pourriez avoir des problèmes pour rejoindre un match. Le vert signifie aller! Vérifiez votre connexion: Le lien pour vérifier votre connexion vous conduit à un simple test de vitesse pour vous assurer que vous téléchargez et téléchargez aux vitesses appropriées. Si vous remarquez que le trafic vers votre appareil est beaucoup plus lent que la moyenne, essayez d’en déterminer la cause.

Avant de partir, voici une note utile. Vous constaterez que vous rencontrez ce code d’erreur le plus souvent après la suppression de nouveaux correctifs et mises à jour. Donc, si vous voyez cette erreur après l’une de ces baisses, ne soyez pas surpris. D’après ce que nous avons vu, les développeurs d’Epic Games fournissent du nouveau contenu quotidiennement, et parfois le contenu qu’ils créent contient des bogues qui arrêtent le serveur. Sois patient! Vous serez de retour sur le BattleBus en un rien de temps.

Il y en a plein d’autres Fortnite guides pour les problèmes de compte courants. Consultez ce guide pour activer 2FA sur votre compte!