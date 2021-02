Les performances du serveur Apex Legends augmentent et diminuent pendant la saison 8

Apex Legends Les serveurs de la saison 8 ont été aléatoires jusqu’à présent, et par hasard, je veux dire assez horrible la plupart du temps. En tant que joueur de console, les serveurs abandonnent presque tous les autres jeux, en particulier dans le classement.

Les serveurs d’EA ont été historiquement pauvres, mais cela fait un moment que les serveurs n’ont pas été aussi mauvais. Il y a un problème avec les serveurs classés qui obtiennent DDOS par certains joueurs, et jusqu’à présent, aucun mot officiel n’est venu de Réapparaître pour savoir s’ils peuvent ou non s’attaquer à ce problème.

Respawn étudie les bogues d’Apex Legends: 🔸 Les joueurs sont renvoyés au menu / chargement infini

🔸 Textures de skin d’événement manquantes

🔸 Serveurs au ralenti

🔸 Point rouge manquant sur les lunettes pic.twitter.com/p4DjPbnUzJ – Actualités Apex Legends (@TitanfallBlog) 12 février 2021

En plus de l’abandon complet des serveurs – avec le code classique: roue, code: net et code: feuille faisant leur apparition – les serveurs lents ont été un problème.

C’est là que tout se déroule au ralenti pendant tout le jeu. Jouer avec ça, c’est comme jouer dans une piscine pleine de crème anglaise, et vous ne pouvez rien y faire. Respawn étudie actuellement ce problème, car il peut être lié au jeu plutôt qu’à un problème de serveur.

Les joueurs signalent des problèmes sur plusieurs plates-formes, de nombreux joueurs PC NA déclarant que leurs serveurs passent régulièrement à 200-300 ping. Plus tôt dans la journée, les serveurs sont tombés complètement en panne.

Sur console, le problème est un peu différent et les préoccupations sont classées. Depuis l’introduction du crossplay, les serveurs sont évidemment soumis à une plus grande pression. Cependant, ce n’est pas seulement le nombre de joueurs qui pose problème.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve concrète, car c’est une chose difficile à cerner, beaucoup pensent que les serveurs sont plantés lors d’attaques DDOS. Cela signifie que certains joueurs peuvent entrer dans le jeu où tout le monde est AFK et farm RP.

Pour une entreprise de la taille EA – et avec Apex Legends comme jeu de tir phare – de nombreux membres de la communauté s’attendent à de meilleures performances de serveur. Bien sûr, les serveurs d’EA ne sont pas géniaux pour l’ensemble de leur flotte de jeux, y compris FIFA et Battlefront.

Il y a également eu une longue discussion sur l’amélioration du taux de ticks des serveurs Apex, principalement sur la scène concurrentielle. Apex fonctionne actuellement à 20hz, soit beaucoup moins que les autres titres FPS multijoueurs populaires.

Que Respawn et EA se concentrent ou non sur les améliorations du serveur est une toute autre question. Le jeu sort sur Nintendo Switch en mars (et soi-disant mobile plus tard cette année), c’est donc probablement là que vont beaucoup de leurs efforts.