Anthony Ramos a-t-il trompé Jasmine Cephas Jones ? La vidéo montre prétendument de la tricherie

Jack & Jones T-shirt à Manches Courtes Shawn M Navy Blazer / Slim Fit

Ce produit est fait de coton biologique. Le coton biologique est cultivé sans l'utilisation de produits chimiques nocifs et il protège les ressources naturelles et les agriculteurs.Traits:T-shirt à logo extensible et douxFait de coton biologiqueUne coupe slim flatteuseCol rond pour un style classique et simpleCaractéristiques:100% CotonSe soucier:Lavage en machine à 40 ° C maximum avec programme de lavage douxNe pas javelliserSèche-linge à basse températureRepasser à feu moyenNe pas nettoyer à sec