Le nouveau scandale de DRAKE BELL : des IMAGES le montrent en train de SUCER un ballon

Drake Bell aurait aspiré une substance utilisée comme drogue.

©Getty ImagesLe musicien de 36 ans est à l’affiche d’un nouveau scandale

Après sa disparition et en vedette dans une recherche aux États-Unis, l’acteur et chanteur Drake Bell fait partie d’un nouveau scandale, alors que des images ont été publiées le montrant en train de sucer une substance d’un ballon, dont il y a déjà des spéculations.

Bell, qui était autrefois une star de Nickelodeon Il a été enregistré dans une vidéo dans laquelle on peut le voir à l’intérieur de sa voiture, garé, en train de vérifier son téléphone portable et de sucer directement à partir d’un ballon.

+ Qu’est-ce que Drake Bell a sucé du ballon ?

Selon des tabloïds américains, tels que TMZ, Drake Bell aurait aspiré du protoxyde d’azotelorsqu’il a été filmé dans sa voiture mardi devant son domicile de Los Angeles. Le tabloïd a affirmé que près de Bell, vous pouviez voir une canette ressemblant à un conteneur de protoxyde d’azote typique..

+ Qu’est-ce qui cause le protoxyde d’azote, comme ce que Drake Bell aurait aspiré ?

L’oxyde nitreux a été utilisé comme médicament, cependant, les autorités avertissent qu’il peut irriter les yeux, le nez et la gorge, provoquant une toux ou un essoufflement. Le gouvernement du New Jersey, aux États-Unis, souligne que «l’exposition peut provoquer des sensations d’étourdissement, des étourdissements et de la somnolence. À des niveaux élevés, il peut provoquer des évanouissements et, à des niveaux très élevés, il peut entraîner la mort.« .

TMZ souligné que, En décembre dernier, Drake a été vu en train d’inhaler du protoxyde d’azote alors que lui et son jeune fils se trouvaient à l’intérieur de leur voiture.. Le chanteur a été aperçu dans la polémique, au milieu des rumeurs de divorce et qu’il aurait menacé de se suicider avant de disparaître mi-avril.

