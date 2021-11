Succès vedettes du samedi matin ! La bande-annonce devient folle pour la nostalgie télévisée des années 80 et 90 sur Netflix

Kyle Mooney embrasse, célèbre et parodie le tarif télévisé classique du samedi matin des années 80 et 90 qui apporte la grimace et les rires.

Netflix vient de sortir la bande-annonce officielle de la série hybride d’animation et d’action en direct pour adultes, Succès vedettes du samedi matin. Kyle Mooney s’est associé à ses partenaires créatifs et amis de longue date pour célébrer avec des résultats hystériques les offres des années 80 et 90 à la télévision le samedi matin. De la qualité VHS du programme à la population de personnages archétypaux de l’époque, Mooney capture l’espace dans le temps, les verrues et tout.

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Extrêmement irrévérencieux et légèrement dérangeant, cet hybride d’animation pour adultes et d’action en direct célèbre les émissions campantes du samedi matin des années 80 et 90. » Faire équipe à nouveau avec son ami d’enfance Dave McCary, qui a réalisé le premier long métrage de Mooney Ours de Brigsby, il semble que nous plongions, une fois de plus, dans les esprits obsédés autoproclamés étranges et sentimentaux du duo, centrés sur leur passion pour la culture des années 80 et 90. Bien que les deux créateurs soient nés au milieu des années 80, ils ont trouvé leur chemin vers l’ère et son offre grâce aux cassettes vidéo de leurs frères et sœurs aînés.

Le cinéma 2017, Ours de Brigsby, mettant en vedette Mooney et réalisé par McCary ont apporté leur amour de l’époque au grand écran. La comédie dramatique suit un homme qui entreprend de faire un film de la seule émission de télévision qu’il ait jamais connue (Brigsby Bear), après avoir été libéré de sa vie dans un bunker souterrain. En parlant de sa première introduction par ses frères, Mooney explique : « Je suis un peu une personne obsédée par les émissions de télévision. Quand j’étais enfant, j’étais vraiment dans les émissions dans lesquelles mes frères aînés étaient. J’ai reçu toutes les figurines. pour moi, mais je ne pouvais pas aller au magasin pour en acheter de nouveaux parce qu’ils étaient arrêtés, ils n’existaient plus. Mais quand Internet est arrivé, quand j’étais en cinquième ou sixième année, tout d’un coup vous Extrayez un extrait d’une chanson thème d’ouverture d’une émission qui n’avait pas été diffusée depuis des années. À l’époque d’America Online, j’essayais vraiment de me connecter à un certain niveau avec des gens qui étaient dans des choses similaires. »

Ses frères ont passé le flambeau. « Ils l’ont encouragé, mais ils l’avaient aussi dépassé. J’étais, dans une certaine mesure, laissé à découvrir des choses par moi-même. He-Man ou Transformateurs. Je les regardais encore et encore et j’étais obsédé par eux. Pas seulement les spectacles, mais la publicité pour les céréales du petit-déjeuner ou quoi que ce soit. Maintenant, nous avons tous une appréciation de ces choses et c’est une chaîne constante de SMS et d’e-mails : « Vous vous souvenez de cette chose de notre enfance ? » »

De l’esthétique aux personnages en passant par le ton, Kyle Mooney et Dave McCary semblent avoir capturé l’essence de la recette qui continue de dérouter les gens pas du temps, mais qui a également inspiré d’innombrables remakes, redémarrages, spin-offs, des réimaginations et des hommages, dont certains le tuent actuellement dans les théâtres. Kyle Mooney joue et crée actuellement du contenu original sur SNL, avec 8 ans à son actif ; pas un mince exploit pour le casting toujours en mouvement.

Succès vedettes du samedi matin arrive sur Netflix le 10 décembre.





