L’ancien 9-1-1 Star Rockmond Dunbar poursuit Disney et Fox pour le mandat de vaccination

Rockmond Dunbar allègue qu’il a été victime de discrimination par ses anciens employeurs l’année dernière en raison de désaccords sur les mandats de vaccination, et maintenant sa plainte sera entendue dans la salle d’audience. En novembre, il a été rapporté que Dunbar quittait son rôle dans la série à succès 9-1-1 car il ne souhaitait pas se conformer aux mandats de vaccination COVID-19 imposés aux acteurs et à l’équipe. L’acteur a maintenant poursuivi 20th Television et la société mère Disney, affirmant que le studio s’était livré à de la discrimination et avait même interdit à Dunbar de trouver du travail ailleurs.

En vedette dans la série depuis le tout début, Dunbar dit qu’il avait demandé une exemption médicale ainsi qu’une exemption religieuse en ce qui concerne le mandat du vaccin. Il soutient qu’il n’est pas un « anti-vaxxer » par définition, mais qu’il ne pouvait tout simplement pas se faire vacciner à cause de sa religion. L’acteur affirme que lorsque Disney a examiné ces demandes, elles ont été rejetées, le studio aurait riposté contre Dunbar en « faisant un exemple » de lui.

« En représailles, les défendeurs ont sommairement résilié le contrat de travail de M. Dunbar et ont refusé de lui payer les centaines de milliers de dollars qui lui sont encore dus », indique le procès, par date limite. « Ensuite, voulant donner un exemple à M. Dunbar, il estime que les défendeurs ont à tort divulgué des informations négatives aux médias concernant son départ de 9-1-1 y compris qu’il a demandé des exemptions religieuses et médicales qui ont été refusées. Les accusés ont délibérément donné l’impression que M. Dunbar était un anti-vaccin récalcitrant, plutôt que de présenter la vérité – que, comme des millions d’autres Américains, il est un adhérent sincère à une croyance religieuse non dominante qui l’empêche d’être vacciné.

Dunbar, qui « adhère aux enseignements de l’Église de la Sagesse universelle », affirme que le studio a violé le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, la loi californienne sur le logement équitable pour l’emploi et les principes de common law du droit des contrats. Il demande plus de 1,3 € de dommages-intérêts ainsi que « d’autres dommages et injonctions de grande envergure ».

« Sur les informations et les croyances, Disney a des antécédents de discrimination raciale, et M. Dunbar a été soumis à un traitement disparate et à une discrimination d’impact disparate sur la base de sa race », ajoute le dossier. « Sur les informations et les croyances, les employés non minoritaires de la même manière situés n’ont pas fait l’objet d’une résiliation lorsqu’ils ont refusé le vaccin COVID-19.

Sans commenter directement le procès, un représentant de Disney a déclaré : « Nous prenons très au sérieux la santé et la sécurité de tous nos employés et avons mis en place un processus de confirmation de vaccination obligatoire pour ceux qui travaillent dans la zone A de nos productions. assurer un lieu de travail plus sûr pour tous, le personnel de la zone A qui ne confirme pas son statut vaccinal et ne répond pas aux critères d’exemption ne sera pas éligible au travail.









Il y a eu d’autres exemples de productions cinématographiques et télévisuelles qui ont rencontré des problèmes pour maintenir les acteurs impliqués dans ce type de mandats de vaccination. Ice Cube devait co-vedette avec Jack Black dans la comédie à venir Oh merde non avant d’abandonner en raison d’un mandat vaccinal. Ant-Man et la Guêpe La star Evangeline Lilly s’est également prononcée récemment sur les mandats de vaccination, arguant de sa position selon laquelle bien qu’elle ne soit pas anti-vaxxer, elle ne soutient pas l’application des mandats.

« Ce n’est pas la voie. Ce n’est pas sûr. Ce n’est pas sain. Ce n’est pas de l’amour. Je comprends que le monde a peur, mais je ne crois pas que répondre à la peur par la force résoudra nos problèmes. J’étais un choix pro avant COVID et je suis toujours un choix pro aujourd’hui », a déclaré Lilly dans un post Instagram, partageant des photos qu’elle avait prises lors d’un rassemblement anti-mandat.





9-1-1 a commencé à être diffusée sur Fox en 2018. Après la vie des premiers intervenants de Los Angeles, la série a été créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear. Il met en vedette Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Asina Hinds, Kenneth Choi, Connie Britton, Jennifer Love Hewitt et Ryan Guzman.





