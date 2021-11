Le film avec Halle Berry qui triomphe sur Netflix

Halle Berry Elle est l’une des grandes actrices contemporaines à avoir eu un Oscar, un Golden Globe et un Emmy, mais maintenant elle a été lancée en tant que réalisatrice dans un projet qui l’a également comme protagoniste. On parle de Blesser, un film dont la première a eu lieu le 24 novembre sur le service de streaming Netflix et il fait déjà partie des contenus préférés des utilisateurs.

L’intrigue tourne autour Jackie Justice, un combattant d’arts martiaux mixtes qui tombe en disgrâce et quitte le sport. Hantée par la mauvaise mort et rongée par la rage et le regret, elle participe à un brutal combat clandestin mené par son petit-ami. Sa performance suscite l’intérêt d’un promoteur sportif et il promet de pouvoir revenir dans l’octogone, mais sa quête de rédemption devient personnelle lorsque le fils qu’il a abandonné se présente chez lui.

L’interprète de Storm dans la saga X-Men incarne Jackie Justice avec une histoire triomphale sur une combattante qui reprend des forces alors que tout le monde la considérait assommée. Le reste du casting comprend également Danny Boyd Jr. (Manny, le fils de Jackie), Chamier Anderdon (Immaculé), Adam Canto (Desi), Sheila Atim (Bobbi Buddhakan Berroa), Stephen McKinley Henderson (Pop), Adriane Lenox (Angel McQueen), Valentina Chevtchenko (Lady Killer Chavez) et Lela Loren (Mme Bradshaw).

Le film a été vu pour la première fois au Festival international du film de Toronto le 12 septembre 2020 et un peu plus d’un an plus tard, il a frappé la plate-forme. Sa réception a suscité des critiques mitigées dans la presse, puisque la pensée marque que n’est pas aussi percutant que son titre, mais Halle Berry brille dans le sens. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 50% et sur Metacritic, il a obtenu un score de 52 sur 100.

Sur le point de tourner une semaine dans la grande bibliothèque de Netflix, est actuellement le troisième film le plus regardé au monde Et la tendance est que les sorties qui atteignent une rage instantanée restent longtemps dans le Top 10. Il est actuellement dépassé par alerte rouge et Un château pour Noël, mais on pense qu’il pourra grimper d’une place au classement dans les prochaines heures.

