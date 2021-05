Anthony Mackie explique en quoi son point de vue sur Captain America diffère de celui de Chris Evans

Steve Rogers est peut-être passé du statut de super-héros en Avengers: Fin de partie, mais le manteau de Captain America joue toujours un rôle central dans le MCU. Le faucon et le soldat de l’hiver a vu Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, lutter avec la perspective de devenir le nouveau Captain America, avant d’accepter finalement l’accusation. Maintenant, Mackie est sur le point de jouer à Cap dans le prochain Captain America 4. Dans une interview avec Divertissement ce soir, l’acteur a expliqué que sa version de Cap va être beaucoup plus ancrée car il n’est pas un super-soldat comme l’était Steve Rogers.

« Ce que je pense était intéressant avec Chris ‘Cap, et quoi Chris Evanss était capable de faire avec ce personnage, c’était vraiment lui apporter un niveau de force et de confiance. Il a vraiment apporté un personnage tridimensionnel équilibré, bien équilibré … Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que Sam Wilson est le seul super-héros à ne pas avoir de super pouvoirs. C’est juste un gars ordinaire qui est allé faire du jogging et est devenu un vengeur. Donc, il vient d’un lieu d’humanité et d’humilité. Ce n’est pas tellement lui qui traverse et déchire des trucs. Il s’agit de l’idée cérébrale et introspective de la façon dont vous gérez un problème parce qu’il était conseiller. Il a toujours ces mains, mais ce n’est pas un super-héros, c’est un gars ordinaire. «